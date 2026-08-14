Un prezentator pleacă de la România TV. Timp de cinci ani l-ați văzut aici zi de zi

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Un prezentator pleacă de la România TV.

Alexandru Constantin pleacă de la România TV. Timp de cinci ani a prezentat emisiuni de ştiri, în special în zona programelor matinale.

„A fost ultima dimineață în platoul România TV. Pentru că știți că vă țin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflați de la mine, prima dată. Trag linie după 5 ani plini de dinamică, live-uri intense și o etapă excelentă care m-a crescut enorm ca profesionist.



Dincolo de ecrane și reflectoare, televiziunea înseamnă OAMENI. Mulțumesc din suflet întregii echipe din spate: regie, operatori, producători și colegilor din redacție. Ați fost o a doua familie și o să-mi lipsească la nebunie energia noastră din culise.



Vă mulțumesc și vouă, celor care m-ați urmărit zi de zi și ați deschis televizoarele. Sunteți motivul pentru care fiecare minut de emisie directă merită din plin!”, a zis Alexandru Constantin.

Prezentatorul TV a zis că avea nevoie de o pauză reală.

„Urmează să mă deconectez complet, să pun telefonul pe silent și să îmi încarc bateriile pentru toamnă. De mâine... direcția croazieră! Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o vacanță minunată!”, a mai spus el.

Alexandru Constantin a lucrat 13 ani la Prima TV. Acolo a fost reporter, prezentator şi producător. De asemenea, a prezentat, printre altele, „Focus Monden”, alături de Diana Bart, dar şi alte formate ale postului. În 2021 a venit la România TV, unde a fost prezentator al ştirilor matinale.

Alexandru Constantin a vorbit deschis despre depresie

Anul trecut, într-un dialog cu Cerasela Rogen, coach transformațional, Alexandru Constantin a vorbit deschis despre propria experiență cu depresia, despre momentele în care a simțit că nu mai poate funcționa și despre drumul lent, dar asumat, către redescoperirea echilibrului interior.

„Ajunsesem epuizat, nu eram bine cu mine deloc. Mi-am dat seama că investeam toată energia în ceilalți, în proiecte, și prea puțin în mine. A trebuit să mă opresc și să mă întorc către mine. A fost un an în care am învățat că iubirea de sine nu e egoism, e supraviețuire.”, a spus Alexandru Constantin.

„Cred că e esențial ca bărbații să vorbească despre depresie. Noi am fost învățați să tăcem, să fim tari, să nu arătăm niciodată slăbiciune. Dar tăcerea asta te rupe pe dinăuntru. Vindecarea începe abia în momentul în care ai curajul să spui: Nu sunt bine. Nu te face mai puțin bărbat... te face om. Iar asta poate salva vieți”, a mai spus Alexandru Constantin.

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