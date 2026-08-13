Terapii de ultimă generație pentru adenomul de prostată. Dr. Mihai Dobra, la DC Medical și DC News

mihai dobra - FOTO: DC Medical

Adenomul de prostată se poate trata azi mult mai ușor. Dr. Mihai Dobra explică cum funcționează terapia cu vapori de apă și ce beneficii are pentru pacienți.

Dr. Mihai Dobra, medic primar urologie, a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. MIhai Dobra ne-a vorbit despre:

Terapia cu vapori în adenomul de prostată



"Este vorba despre o tehnologie nouă, apărută, implementată și pusă în funcțiune acum în sistemul medical românesc. Terapia cu vapori de apă, este o tehnologie nou apărută, adusă din Statele Unite ale Americii"

Cum funcționează terapia cu vapori de apă



"Aceasta folosește vapori de apă, care, la o anumită temperatură, de aproximativ 80 de grade Celsius, sunt introduși prin intermediul unui aplicator, pe cale endoscopică, printr-o procedură cistoscopică"

Cine poate beneficia de terapia cu vapori de apă



"Ca limită orientativă, indicația poate fi luată în calcul până la un volum prostatic de aproximativ 80 cm³",

HoLEP, soluția pentru prostata mărită



"Ne putem imagina prostata ca pe o portocală. Noi ne inserăm între "coaja" portocalei, adică între capsula prostatică, și "pulpa" acesteia, reprezentată de țesutul adenomatos"

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Emisiunea va fi difuzată vineri, 14 august, de la ora 10:00, pe:

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