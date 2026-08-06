Tratamentul modern al cancerelor ginecologice. Dr. Sorin Bogdan (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Sorin Bogdan, medic radioterapeut la Centrul Oncologic SANADOR, explică rolul radioterapiei, brahiterapiei și tehnicilor moderne în tratamentul cancerelor ginecologice.

Dr. Sorin Bogdan, medic primar radioterapie cu competențe în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Sorin Bogdan ne-a vorbit despre:

Cancerul de col uterin: când poate fi evitată intervenția chirurgicală

"Intervenția chirurgicală poate fi evitată în anumite tipuri de cancere ginecologice".

Radioterapia externă și brahiterapia: două tehnici care se completează în tratamentul cancerului ginecologic

"Tratamentul trebuie stabilit obligatoriu în cadrul comisiei multidisciplinare de tip Tumor Board pentru cancerele ginecologice".

Radioterapia externă: cum sunt protejate organele sănătoase în timpul tratamentului

"Calculează modul în care acceleratorul liniar trebuie să se poziționeze și să livreze doza de radiații, astfel încât aceasta să ajungă precis în zona tumorală, cu protejarea țesuturilor sănătoase".

Brahiterapia: tratament direct asupra tumorii cu protejarea țesuturilor din jur

"În cazul brahiterapiei, sursa radioactivă este plasată în interiorul sau foarte aproape de zona tumorală"

Cancerele ginecologice care pot fi prevenite

"Atât cancerul endometrial, cât și cancerul de col uterin au metode de prevenție"

Stereotaxia: o opțiune modernă pentru metastazele limitate

"Când vorbim despre stereotaxie, vorbim despre un tratament extrem de țintit, cu intenție curativă în anumite situații. De aceea, trebuie să ne asigurăm că dozele mari de radioterapie sunt livrate exact în zona tumorală, fără a afecta țesuturile sănătoase din jur"

Radioterapia ghidată imagistic permite tratarea tumorilor care se mișcă odată cu respirația

"În anumite tehnici, iradierea este sincronizată cu respirația pacientului"

Emisiunea va fi difuzată joi, 6 august, de la ora 19:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv