Ministerul Sănătății a făcut plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate

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Într-o postare pe pagina de Facebook, Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada 14-18 septembrie 2026, au fost efectuate plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate.

Potrivit Ministerului Sănătății, fondurile au fost direcționate către modernizarea ambulatoriilor, reducerea infecțiilor nosocomiale, infrastructura spitalicească și serviciile medicale din comunități.

„Continuăm finanțarea și susținerea investițiilor din Sănătate!

În săptămâna 14.09.2026 – 18.09.2026, Ministerul Sănătății a efectuat plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate. Fiecare cerere de plată procesată înseamnă echipamente moderne, infrastructură adusă la standarde europene și servicii medicale de mai bună calitate pentru pacienți”, a transmis Ministerul Sănătății.

Unde au mers fondurile în această săptămână

Reprezentanții ministerului au spus unde s-au făcut investiții săptămâna aceasta și au explicat că investițiile prin PNRR ajută la modernizarea sistemului medical românesc, la îmbunătățirea condițiilor din spitale și la creșterea calității serviciilor oferite pacienților.

„Unde au mers fondurile în această săptămână:

​- Modernizarea ambulatoriilor: Investiții masive în unitățile de asistență medicală ambulatorie, pentru diagnostice rapide și tratamente fără spitalizare prelungită.

​- Reducerea infecțiilor nosocomiale: Dotări cu echipamente și materiale de ultimă generație pentru siguranța în spitale.

​- Infrastructură spitalicească nouă: Susținerea proiectelor majore de construcție și extindere.

​- Îngrijire pentru cei mai vulnerabili: Finanțare direcționată către secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți.

- ​Sănătate în comunitate: Decontări pentru Centrele Comunitare Integrate și cabinetele de planificare familială.

Dezvoltarea sistemului medical din România rămâne o prioritate concretă, susținută prin plăți constante și investiții din fonduri europene”, a transmis Ministerul Sănătății pe pagina de Facebook.