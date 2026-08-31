Nou centru de chirurgie cardiovasculară, inaugurat la Târgu Mureș. Rafila: Contractul de finanțare de 150 milioane de euro, semnat în urmă cu 3 ani - Galerie FOTO

Foto: gov.ro

Luni, 31 august, a fost inaugurat noul Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, o investiție de peste 782 de milioane de lei, finanțată prin PNRR și de la bugetul de stat. Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, amintește că el a fost cel care a semnat contractul de finanțare, acum 3 ani.

Președintele Comisiei pentru Sănătate și familie din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, dar și fost ministru al Sănătății, amintește, luni, 31 august, în ziua inaugurării noului Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, că el a fost cel care a semnat contractul de finanțare de 150 milioane de euro, bani europeni, prin PNRR, în urmă cu trei ani.

Fostul ministru al Sănătății a vorbit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre importanța acestei investiții pentru pacienții din România.

Foto: gov.ro

Alexandru Rafila: Unul dintre acele momente în care se materializează o decizie care schimbă în bine sau salvează vieți

"În urmă cu 3 ani, pe 17 martie 2023, am semnat contractul de finanțare de 150 milioane de euro, bani europeni, prin PNRR, pentru Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș, cunoscut ca Institutul Inimii!

Astăzi, acest spital a fost inaugurat, într-un timp scurt de la începerea lucrărilor, și răspunde nevoilor pacienților din regiunea Centru, dar și din întreaga țară.

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Este unul dintre acele momente în care se materializează o decizie care schimbă în bine sau salvează vieți.

Patologia cardiovasculară este principala cauză de morbiditate și mortalitate in România. De aceea dezvoltarea unor centre regionale de excelență a fost o prioritate în timpul mandatului meu de ministru al Sănătății, așa cum a fost și realizarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardio și Cerebrovasculare 2025–2030.

Centrul din Târgu Mureș se bucură de expertiza profesioniștilor din UMSFST Emil Palade, din Târgu Mureș, dar și de renumele pe care și l-au câștigat, în zeci de ani, în chirurgia cardiovasculară pentru adulți și copii, în transplantul cardiac.

Foto: gov.ro

Semnătura ministrului poate însemna viziune, asumarea unei necesități și asigurarea finanțării. Este însă important ca investițiile să fie realiste și dimensionate conform nevoilor de servicii și limitelor finanțării, astfel încât să devină eligibile.

Le mulțumesc tuturor celor din Târgu Mureș care au lucrat la proiect, au rezolvat problemele apărute pe parcurs și au făcut toate demersurile necesare pentru ca investiția să ajungă să fie în slujba pacientului. Mulțumiri colaboratorilor mei din Ministerul Sănătății care au făcut posibilă realizarea acestor investiții.

O țară se dezvoltă atunci când are vocația construcției și când oamenii aleg să ducă lucrurile până la capăt. Este o direcție de care România are nevoie, indiferent cine semnează un document sau cine inaugurează o clădire.

La Târgu Mureș avem, începând de astăzi, un spital nou, dotat cu tehnologie medicală modernă, și o echipă de medici, asistenți medicali și alți specialiști care au șansa să ofere pacienților servicii medicale la standarde mai bune.

Foto: gov.ro

Ce dotări are noul centru de chirurgie cardiovasculară de la Târgu Mureș

Câteva date tehnice spun, concret, dimensiunea investiției:

• 19.400 de metri pătrați suprafață construită;

• 219 paturi;

• bloc operator cu 4 săli de operație, dintre care una hibridă

• unitate de terapie intensivă (ATI);

• secții de cardiologie și chirurgie cardiovasculară;

• secție de cardiologie pediatrică;

• farmacie.

Dincolo de cifre, România are încă un centru important în lupta cu bolile cardiovasculare", a scris Alexandru Rafila, pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan: Este unul dintre cele opt proiecte importante pe zona de sănătate care se definitivează odată cu finalizarea PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat, luni, alături de ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila-Zoltán la inaugurarea noului Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

"Astăzi am avut trei obiective în județul Mureș. Primul dintre ele a fost inaugurarea centrului de chirurgie cardiovasculară, un centru de excelență pentru medicina din România, un centru care se leagă de tradiția medicală din Târgu Mureș și mă bucur că deși aceste proiecte din zona de medicină au fost întârziate în prima fază, atât ca efect al neluării unor decizii privitoare la lista de proiecte, dar și a contestațiilor și întâzierilor generate de procedurile de achiziție, ca efect al mobilizării tuturor autorităților, a unui constructor puternic care a reușit să finalizeze lucrările, ca efect al implicării Prefecturii, autorităților locale, Ministerului Sănătății și tuturor partenerilor care au susținut acest proiect, îl vedem gata. Este unul dintre cele opt proiecte importante pe zona de sănătate care se definitivează odată cu finalizarea PNRR", a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Târgu Mureș.

Sursa foto: Facebook Ministerul Sănătății

Cseke Attila-Zoltán: Valoarea unei investiții în sănătate nu se măsoară doar în metri pătrați

"Valoarea unei investiții în sănătate nu se măsoară doar în metri pătrați, număr de paturi sau valoarea contractului, ci în rezultate concrete pentru pacienți. Adevărata măsură a acestei investiții va fi dată de numărul de pacienți tratați, de viețile salvate, de intervențiile realizate cu succes și de încrederea pe care oamenii o vor avea atunci când vor intra pe ușa acestui spital", a declarat ministrul interimar al Sănătății, potrivit unui comunicat de presă.

Sursa foto: Facebook Ministerul Sănătății

"Nu putem vorbi despre un sistem de sănătate modern fără să vorbim despre infrastructură modernă. Nu putem cere medicilor să facă performanță în condiții de secol trecut și nu putem accepta ca pacientul român să fie nevoit să plece din țară pentru că în România nu există condițiile necesare pentru tratamentul de care are nevoie", a mai spus ministrul interimar al Sănătății.

Ulterior, Cseke Attila-Zoltán a susținut și o conferință de presă de la inaugurarea noului Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Vezi în video de mai jos.

Ministerul Sănătății: Noul centru va contribui la creșterea accesului la servicii medicale cardiovasculare complexe

Ministerul Sănătății precizează într-un comunicat de presă că noua clădire are o suprafață de aproape 19.400 de metri pătrați și reunește într-un singur centru funcțiuni medicale care, până acum, erau dispersate în mai multe spații ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

"Noua infrastructură va permite organizarea mai eficientă a circuitelor medicale și oferirea unor condiții moderne atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Noul centru va contribui la creșterea accesului la servicii medicale cardiovasculare complexe pentru pacienții din județul Mureș, din întreaga regiune și din alte zone ale țării.

Un copil cu o afecțiune cardiacă gravă, un pacient care are nevoie de chirurgie cardiovasculară sau un bolnav aflat într-o situație critică va putea beneficia de servicii medicale performante, în România, într-un spațiu modern și dotat pentru medicina de înaltă performanță.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș are o tradiție importantă în medicina cardiovasculară românească și o responsabilitate pe măsură față de pacienții din întreaga țară.

Prin noul centru, această tradiție beneficiază de o infrastructură modernă, adaptată cerințelor actuale ale medicinei și capabilă să susțină dezvoltarea serviciilor medicale de înaltă performanță.

Mulțumiri sunt adresate echipei Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, constructorilor, proiectanților, Ministerului Sănătății și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei investiții, precum și miniștrilor sănătății care au susținut proiectul de-a lungul timpului.

Centrul Chirurgical Cardiovascular de la Târgu Mureș este mai mult decât o clădire nouă. Este o investiție în capacitatea României de a salva vieți, de a trata cazuri complexe și de a oferi pacienților servicii medicale performante, aproape de casă", transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.