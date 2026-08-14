HoLEP, tehnologia laser care tratează adenomul de prostată fără tăieturi. Dr. Mihai Dobra: Când este recomandată / video

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HoLEP este o tehnologie modernă cu laser, folosită pentru îndepărtarea adenomului de prostată fără tăieturi. Dr. Mihai Dobra a spus cum se realizează intervenția, căror pacienți le este recomandată și care sunt principalele riscuri.

Dr. Mihai Dobra a vorbit despre procedura HoLEP pentru tratarea adenomului de prostată și a explicat că aceasta folosește o fibră laser pentru îndepărtarea țesutului în exces, fără tăieturi.

Potrivit acestuia, procedura este mai complexă decât terapia cu vapori de apă și necesită experiență din partea chirurgului.

„O procedură deja intrată în arsenalul nostru, și sperăm inclusiv în spitalele de stat să beneficiem de ea, este acest HoLEP. HoLEP e o abreviere care pleacă de la Holmium, este tipul de laser, și enucleere prostatică cu fibră laser de tip Holmium.

În toată povestea asta, companiile și-au demonstrat competitivitatea pe piață și au inventat fel și fel de tipuri de laser.

Numai că de data asta este o procedură cu un grad de complexitate mult mai ridicat, cu o curbă de învățare a medicului mult mai mare, cu posibile complicații, cu o paletă mai complexă”, a spus dr. Mihai Dobra.

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Ce este HoLEP

Potrivit medicului, HoLEP este o procedură cu laser prin care țesutul în exces al prostatei este desprins și îndepărtat fără tăieturi. Ulterior, cu ajutorul unui dispozitiv numit morselator, țesutul este scos din organism.

„Ce înseamnă acest HoLEP, acest MoLEP și toate abrevierile pe aceeași temă, în funcție de tipul de laser și de tehnologia comercială. Ne imaginăm că prostata arată ca o portocală, iar noi ne inserăm în zona dintre coaja portocalei - adică capsula prostatică - și zona de parenchim - adică pulpa portocalei.

Cu acest dispozitiv, cu această fibră laser cojim pe interior portocala, adică prostata, ulterior o aruncăm în vezica urinară și cu un alt dispozitiv tehnic, care se numește morselator - fără nicio tăietură, fără nicio operație - introducem morselatorul și tragem acea portocală cojită, adică prostată adenomatoasă obstructivă, din interiorul vezicii. Morselatorul are în capăt o zonă de lame prin care, prin absorbție, tragem țesutul în exterior, prin furtunul unui aspirator”, a spus dr. Mihai Dobra.

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Cui se adresează această procedură

Dr. Mihai Dobra a explicat că procedura HoLEP se adresează pacienților cu adenom de prostată obstructiv și cu un volum al prostatei de peste 80 cm³.

„De data asta vorbim de pacienții cu adenom prostatic obstructiv și cu volum de peste 80 cm³. Sigur, ajungi la un moment dat să ai pacienți cu volum prostatic undeva la 200 de cm³, ceea ce înseamnă enorm, o prostată foarte voluminoasă.

Imaginați-vă că acea terapie ultra minim invazivă de care spuneam mai devreme ar fi prea puțin pentru un volum atât de mare. Așa că în studii, pentru confortul chirurgului, ceea ce poate să facă efectul Moses, adică apare o hidrodisecție prin fibra laser mult mai confortabilă...

Vă spuneam că inclusiv în aceste tehnologii de tip HoLEP de enucleere, fibra laser dictează performanța, rapiditatea cu care poți face procedura și rezultatele.

Competiția pe piața comercială de lasere ne arată că MoLEP, care folosește efectul de hidrodisecție - un efect superior clar variantei de HoLEP - folosind tot o lungime de undă de Holmium, ne aduce avantaje superioare. Și morselatorul este o altă chestiune extrem de importantă.

Sunt tehnologii complexe, sunt tehnologii cu mari avantaje care dau deoparte ceea ce noi știam.

E foarte important și accesul la tehnologii noi. Ne dorim foarte mult ca acest acces să nu fie doar de apanajul sistemului privat. Ne dorim foarte mult să avem acces prin sistemul de sănătate publică, în spitalele publice”, a spus dr. Mihai Dobra.

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Cât durează o intervenție laser

Dr. Mihai Dobra a explicat că, după o intervenție laser, pacientul poate sta în spital aproximativ patru zile, în cazul procedurii MoLEP. Acesta este de părere că monitorizarea pacientului după operație este foarte importantă.

„Cât durează o intervenție laser? Cât stă pacientul în spital?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„În scenariul cel mai optimist, eu prefer să țin pacientul internat, ca standard de aur, șapte zile cu sondă. În varianta de enucleere laser de tip MoLEP, poate că duc undeva la patru zile de spitalizare. Mi se pare un pic cam riscant trei zile.

Știu că sunt colegi care se pot lăuda, într-o speță comercială, cu single day surgery, că-i trimit acasă. Experiența mă face să consider că prevenția și urmărirea pacientului sunt extrem de importante și pot modifica rezultatele”, a spus dr. Mihai Dobra.

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Riscurile intervenției laser

Dr. Mihai Dobra a spus că intervenția este complexă și necesită experiență din partea chirurgului și le-a transmis pacienților că este foarte important să se prezinte la medic din timp și să nu aștepte ca prostata să crească în volum.

„Sunt păstrate funcția sexuală și fertilitatea în cazul intervenției laser?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ejacularea retrogradă, din păcate, nu mai are... Practic, pacientul va ejacula în vezică - este secundară intervenției chirurgicale. Ceea ce face ca această intervenție să fie cu un grad de complexitate mai mare este analiza și tehnica pe care medicul o folosește, tehnică care, făcută de un novice, poate să ducă la niște complicații absolut dezastroase.

Complicațiile pot duce până la incontinență urinară cvasipermanentă, fistule... Deci ne referim la o tehnologie care ține și de calitatea tehnologiei chirurgicale, dar și de capacitatea și experiența chirurgului”, a spus dr. Mihai Dobra.

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