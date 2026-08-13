Virusul West Nile se răspândește în Europa: Peste 100 de cazuri și 9 decese în Grecia. Care sunt simptomele și cum se transmite boala

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Virusul West Nile se răspândește în Europa, Grecia raportând 110 cazuri și 9 decese până la 12 august.

Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile din Grecia a crescut de cel puţin două ori în aproximativ două săptămâni, a anunţat joi autoritatea sanitară elenă EODY, citată de agenţia de presă DPA.

În total, 110 cazuri au fost înregistrate la nivel naţional în această lună, până la data de 12 august, a precizat agenţia. La sfârşitul lunii iulie se înregistraseră 42 de cazuri.

Decese înregistrate la persoane de peste 65 de ani

Nouă persoane au decedat din cauza infecţiei, toate având peste 65 de ani.

La 81 dintre persoanele afectate s-a dezvoltat o afecţiune gravă a sistemului nervos central, precum encefalită, meningită sau alte complicaţii neurologice.

Potrivit EODY, cazurile au fost identificate în principal în zona metropolitană a Atenei.

Directorul regional al OMS pentru Europa, dr. Hans Henri P. Kluge, avertizează că virusul nu este unul nou, însă condițiile climatice îi favorizează tot mai mult răspândirea: „Virusul West Nile nu reprezintă o amenințare nouă, dar condițiile care favorizează răspândirea sa se schimbă rapid. Temperaturile mai ridicate și verile mai lungi le oferă țânțarilor mai mult timp și un teritoriu mai extins pentru a transmite acest virus”.

El a spus că, deși majoritatea infecțiilor sunt ușoare, formele neurologice pot pune viața în pericol.

Cum se manifestă infecția cu virusul West Nile și când devine periculoasă

Virusul West Nile este transmis de ţânţari. Majoritatea infecţiilor decurg fără simptome sau provoacă doar simptome uşoare. Cazurile severe apar în principal la persoanele vârstnice şi la cele cu anumite afecţiuni preexistente.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 70-80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome, iar circa 20% pot prezenta febră, dureri de cap, oboseală, dureri musculare, greață, vărsături sau erupții cutanate. Perioada de incubație este, de regulă, între 3 și 14 zile.

În cazuri rare, infecția poate evolua către o formă severă, care afectează sistemul nervos și poate provoca encefalită sau meningită, cazuri care s-au înregistrat și în Grecia. OMS estimează că aproximativ o persoană din 150 infectate dezvoltă o formă neuroinvazivă, riscul fiind mai mare în cazul persoanelor vârstnice și al celor cu imunitatea scăzută. Semne precum febră ridicată, rigiditatea cefei, confuzie, tremurături, convulsii, slăbiciune musculară sau paralizie necesită asistență medicală urgentă. Nu există în prezent un vaccin autorizat pentru oameni sau un tratament antiviral specific împotriva virusului West Nile.

OMS atrage atenția și asupra faptului că temperaturile mai ridicate și verile mai lungi pot oferi țânțarilor mai mult timp și teritoriu pentru transmiterea virusului.

Cum poate fi prevenită infecția

OMS recomandă în special:

haine care acoperă cât mai mult corpul;

folosirea unui repelent împotriva țânțarilor;

evitarea, pe cât posibil, a expunerii în aer liber în zori și la amurg;

plase la ferestre și uși;

eliminarea apei stătătoare din jurul locuinței, unde țânțarii se pot reproduce.

OMS a solicitat recent o vigilenţă sporită după înregistrarea mai multor cazuri de febră West Nile în sudul Europei. Un focar a fost înregistrat, de asemenea, în Italia, potrivit Agerpres.