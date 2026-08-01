Cum îți verifici sănătatea inimii acasă. Tensiunea arterială care te trimite la medic. Dr. Monica Trofin-Bănescu (Sanador): Sunt obiceiuri de bun-simț!

Factorii de risc cardiovasculari trebuie atent monitorizați, atrage atenția dr. Monica Trofin-Bănescu (Sanador). Sursa foto: Shutterstock

Dr. Monica Trofin-Bănescu (Sanador), șef secție Cardiologie și coordonator USTACC, la Spitalul Clinic Sanador, atrage atenția asupra factorilor de risc cardiovasculari care trebuie atent monitorizați, chiar și acasă.

Dr. Monica Trofin-Bănescu (Sanador), șef secție Cardiologie și coordonator USTACC, la Spitalul Clinic Sanador, a fost întrebată de către jurnalistul Val vâlcu, la interviurile DC News și DC Medical, care este cel mai simplu test pe care românii îl pot face acasă pentru a vedea cum stau din punct de vedere al sănătății inimii, dar și care este tensiunea arterială care ar trebui să ne trimită direct la medic.

"Acești factori de risc cardiovasculari, așa numiți tradiționali, cum ar fi controlul greutății, controlul glicemiei, controlul tensiunii arteriale la domiciliu, îmi place mie să cred că sunt deja implementați în mintea omului obișnuit, care nu face parte din corpul medical, și care este desigur, interesat de starea sănătății sale. Acești factori de risc sigur că trebuie monitorizați: o glicemie măsurată, controlul tensiunii arteriale în mod periodic la domiciliu - sunt obiceiuri de bun-simț, care trebuie efectuate în mod periodic", a explicat dr. Monica Trofin-Bănescu (Sanador).

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Care este tensiunea arterială normală

Ulterior, ea a spus și care este tensiunea arterială care ar trebui să ne trimită le medic.

"Tensiunea arterială normală este tensiunea arterială care nu depășește 130 mm (Hg). În funcție de anumiți alți factori de risc asociați sau alte comorbidități asociate, această valoare a tensiunii arteriale sistolice care trebuie să ne îngrijoreze poate să difere.

Tensiunea arterială care te trimite la medic

La pacienți care au multiple comorbidități cum ar fi: insuficiență renală cronică sau diabetul zaharat - o valoare constant crescută peste 130 mm (Hg) ar trebui să ne trimită către medic. La un tânăr care constant are valori ale tensiunii arteriale sistolice peste 140 mm (Hg) ar trebui să ne trimită către medic pentru investigații suplimentare", a explicat dr. Monica Trofin-Bănescu (Sanador), șef secție Cardiologie și coordonator USTACC, la Spitalul Clinic Sanador.

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Întrebată totodată ce îmbătrânește inima mai repede și ce poate menține inima mai tânără decât arată cartea de identitate, medicul a concluzionat: "În zilele noastre, în București se efectuează pachete de screening cardiac începând cu vârsta de 35 de ani pentru a tria pacienții care se află la risc de afecțiuni cardiovasculare.

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Există apoi, într-o următoarea etapă, metode imagistice avansate, cum este Angio CT coronarian, cum este RMN-ul cardiac, care sunt recomandate pacienților care au această suspiciune de afectare cardiacă. Ulterior, se fac recomandări de tratament, recomandări ale mediului de viață. Nu mai avem acest concept să nu îmbătrânim, avem conceptul să îmbătrânim autonomi și cât mai sănătoși".