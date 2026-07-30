Sanitas, după discuțiile de la Guvern: Peste 40% din medici și asistenți medicali vor avea veniturile scăzute odată cu legea salarizării

Peste 40% din medici și asistenți medicali vor avea veniturile scăzute odată cu legea salarizării.

Au fost aproape zece ore de negocieri între SANITAS și Ministerul Sănătății. Peste 40% din lucrătorii din sistemul sanitar (de regulă cei din secțiile grele, medici și asistenți medicali) rămân pe sume compensatorii în cele mai optimiste scenarii făcute pe actualul proiect de lege, ceea ce într-o logică elementară înseamnă că legea, în esență, scade veniturile, a transmis SANITAS în urma discuțiilor de la Guvern.

„Astăzi, 30 iulie, în a treia zi de grevă generală SANITAS, reprezentanții Federației SANITAS au avut o ședință de lucru de 8 ore, la Ministerul Sănătății, cu staful tehnic al acestei instituții, o echipă de reprezentanți ai Băncii Mondiale, experți ai Ministerului Muncii și reprezentanții celeilalte federații reprezentative din Sănătate.



Am acceptat această întâlnire pentru a face toate scenariile posibile pe actualul proiect de lege, în prezența specialiștilor Băncii Mondiale, ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Sănătății, astfel încât să nu mai putem fi acuzați de absolut nimeni că respingem acest proiect de lege în necunoștință de cauză sau manipulați de diverși actori politici.



Din păcate pentru opozanții acțiunilor legitime ale Federașiei SANITAS, în niciunul dintre scenarii, legea nu este favorabilă salariaților din sistemul sanitar.



Peste 40% din lucrătorii din sistemul sanitar (de regulă cei din secțiile grele, medici și asistenți medicali) rămân pe sume compensatorii în cele mai optimiste scenarii făcute pe actualul proiect de lege, ceea ce într-o logică elementară înseamnă că legea, în esență, scade veniturile!



La finalul ședinței au recunoscut toate părțile prezente că proiectul de lege aduce pierderi de venituri! Această lege nu mai există pentru SANITAS!”, a transmis SANITAS.

Problema, adusă și în atenția instituțiilor europene

Federația SANITAS a transmis joi că în loc să aleagă calea negocierii, autoritățile au preferat presiunile asupra salariaților și ignorarea propunerilor formulate de organizațiile sindicale, de aceea a considerat necesar ca această problemă să fie adusă și în atenția instituțiilor europene, pentru a demonstra că obiectivele PNRR pot fi îndeplinite fără sacrificarea personalului medical și fără slăbirea serviciilor publice esențiale.

„În timp ce guvernul interimar Bolojan limitează dialogul social, SANITAS deschide dialogul la Bruxelles. Federația SANITAS demonstrează încă o dată că apărarea drepturilor angajaților din sănătate nu se rezumă la proteste și greve. În paralel cu acțiunile sindicale din țară, am pregătit măsurile din perioada următoare și printr-un amplu demers la Comisia Europeană, pentru ca viitoarea lege a salarizării din România să respecte atât angajamentele asumate prin PNRR, cât și principiile europene privind dialogul social și protejarea serviciilor publice esențiale.

La inițiativa SANITAS, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, și președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Alexandru-Mihai Ghigiu, au transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare prin care solicită clarificări privind modul în care trebuie implementat Reperul 420 din PNRR, astfel încât reforma salarizării să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului din sănătate și educație și să nu afecteze capacitatea acestor sisteme de a funcționa în beneficiul cetățenilor”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de SANITAS.

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Greva generală din sănătate este primul protest major din ultimii 27 de ani în sistemul sanitar. Ultima încercare de reformare a sistemului public de sănătate a avut loc în urmă cu 16 ani. Unul dintre autorii proiectului, prof. Cristian Vlădescu, directorul Institutului Național de Management al Seriviciilor de Sănătate, s-a aflat în studioul DCMedical/DCNews, alături de dr. Cristian Toma, expert în management sanitar.

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