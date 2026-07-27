Virusul West Nile se extinde în Europa. Cum te protejezi de infecția transmisă de țânțari / FOTO: magnific.com @Towfiqu Barbhuiya

Acoperă cu haine cât mai mult din corp, folosește un repelent împotriva insectelor și elimină apa stătută din jurul locuinței. Acestea sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, în contextul creșterii numărului de cazuri de infecție cu virusul West Nile în mai multe zone din sudul Europei.

Sezonul de transmitere a virusului West Nile începe, de regulă, la sfârșitul primăverii și durează până în toamnă, iar perioada cu cele mai multe cazuri este între lunile iulie și septembrie, notează Euronews. După raportarea unor îmbolnăviri în Grecia, Italia, Spania, România și Macedonia de Nord, Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa îi îndeamnă pe locuitorii din zonele afectate să acorde o atenție sporită măsurilor de prevenție.

„Măsuri precum purtarea unor haine care acoperă corpul, folosirea unui repelent împotriva insectelor și eliminarea apei stătute din jurul locuinței pot face diferența”, a declarat vineri Hans Henri P. Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

În prezent, nu există un vaccin autorizat pentru oameni împotriva virusului West Nile. Tratamentul constă în controlul simptomelor, iar cazurile grave necesită îngrijiri medicale și tratament de susținere în spital.

OMS Europa recomandă purtarea unor haine care acoperă cea mai mare parte a corpului, evitarea petrecerii timpului în aer liber în intervalele în care țânțarii sunt cei mai activi, la răsărit și la apus, folosirea repelentelor, montarea plaselor la ferestre și uși și utilizarea plaselor de țânțari deasupra paturilor și cărucioarelor pentru copii. De asemenea, eliminarea apei stătute din ghivece, recipiente și alte obiecte în care aceasta se poate acumula reduce locurile de înmulțire ale țânțarilor și, implicit, riscul de infectare.

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Ce simptome pot apărea

Aproximativ 70 până la 80% dintre persoanele infectate cu virusul West Nile nu dezvoltă simptome.

Cei care prezintă manifestări pot avea febră, dureri de cap, oboseală, dureri musculare, greață sau vărsături, iar în unele cazuri pot apărea erupții cutanate sau ganglioni limfatici măriți.

„Oricine dezvoltă febră mare, erupții pe piele sau rigiditate a gâtului după o înțepătură de țânțar ar trebui să consulte un medic fără întârziere”, a spus directorul regional al OMS pentru Europa.

Potrivit acestuia, aproximativ o persoană din 150 infectate dezvoltă o formă severă a bolii care afectează sistemul nervos central și care poate pune viața în pericol.

Temperaturile ridicate favorizează răspândirea virusului

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că schimbările climatice favorizează extinderea virusului West Nile.

„Virusul West Nile nu reprezintă o amenințare nouă, însă condițiile care favorizează răspândirea sa se schimbă rapid”, a declarat Hans Henri P. Kluge. „Temperaturile mai ridicate și verile mai lungi le oferă țânțarilor mai mult timp și un teritoriu mai extins pentru a transmite acest virus”.

Până în prezent, Grecia a înregistrat cea mai accentuată creștere a numărului de cazuri. Autoritățile au raportat 21 de cazuri confirmate la oameni până la data de 22 iulie. Dintre acestea, 20 au dezvoltat forme neuroinvazive, precum encefalita sau meningita, iar 13 pacienți sunt încă internați.

Italia a raportat cea mai extinsă răspândire geografică a virusului, cu 21 de cazuri confirmate în 17 zone diferite, până la 15 iulie.

Infecții dobândite local au fost confirmate și în Macedonia de Nord, cu două cazuri, în România, cu două cazuri, și în Spania, tot cu două cazuri.