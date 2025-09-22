UPDATE Au fost confirmate 30 de cazuri de West Nile în România. INSP vine cu avertismente

Update:

Centrul de Transfuzie Sanguină din Cluj a decis oprirea temporară a activității de donare a sângelui, ca măsură de prevenție după semnalarea unor infecții cu virusul West Nile.

Potrivit unui comunicat postat pe Facebook de instituție, restricțiile vizează în special donatorii din Turda, județul Cluj, unde a fost confirmat un caz de infecție. Aceștia vor putea relua donările începând cu 1 noiembrie 2025.

Regulile se aplică și persoanelor care au călătorit în ultimele 28 de zile în județe sau țări afectate de virus. Aceste persoane nu pot dona sânge decât după o perioadă de 28 de zile de la revenire, iar cei care locuiesc în zone cu risc sunt rugați să se prezinte doar în centrele județene de transfuzie corespunzătoare domiciliului lor.

„Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor și poate fi prezent în sânge chiar și la persoane fără simptome. Vă mulțumim pentru responsabilitate și pentru sprijinul oferit siguranței transfuzionale!”, precizează Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj în mesajul său, conform Agerpres

Știre inițială:

Între 2 iunie și 18 septembrie, în România au fost raportate 30 de îmbolnăviri asociate virusului West Nile, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Dintre acestea, 29 sunt cazuri confirmate prin analize, iar unul este încadrat drept posibil.

Cele mai multe situații au fost consemnate în București, 10 pacienți, urmat de județul Galați cu cinci cazuri. Restul s-au înregistrat în Brăila (3), Timiș (2), Alba (1), Dolj (1), Ilfov (1), Iași (1), Prahova (1), Sălaj (1), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1) și Vrancea (1).

Analiza demografică arată că persoanele vârstnice sunt cele mai afectate: 15 pacienți au între 70 și 79 de ani, iar alți patru se încadrează în categoria 60–69 de ani. În plus, șase cazuri au fost depistate la persoane cu vârste între 50 și 59 de ani, iar două la pacienți peste 80 de ani. De asemenea, s-au înregistrat câte un caz în grupele 10–19 ani, 30–39 ani și 40–49 de ani.

INSP recomandă populației măsuri clare de prevenție

Pentru reducerea riscului de infectare, INSP recomandă populației măsuri clare de prevenție: