€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Bolile în care sarcina e un "risc letal". Povestea emoționantă a unei tinere de 29 de ani, dezvăluită de un medic
Data publicării: 20:25 26 Noi 2025

Bolile în care sarcina e un "risc letal". Povestea emoționantă a unei tinere de 29 de ani, dezvăluită de un medic
Autor: Doinița Manic

bolile care prezinta risc in sarcina Femeie însărcinată. Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (MART PRODUCTION)
 

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a vorbit despre bolile în care sarcina devine un "risc letal", relatând totodată și cazul unei paciente în vârstă de 29 de ani care își dorea copii.

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a povestit, pe pagina sa de Facebook, un caz emoționant cu care s-a confruntat la cabinet. O tânără în vârstă de 29 de ani care își dorea foarte mult copii, i-a dat o intrebare dureroasă, dar necesară. Femeia voia să afle dacă păstrarea unei sarcini o poate condamna la moarte. "În momentul ăla, toată cardiologia se reduce la un singur adevăr - unele inimi pot duce două vieți. Altele abia o duc pe a lor", a spus dr. Anca Tâu despre acest caz, explicând apoi care sunt bolile în care sarcina poate deveni "un risc letal".

"„Doamna doctor… dacă îl păstrez, mor?” - Asta m-a întrebat, cu vocea tremurată, o pacientă de 29 de ani. Avea în buzunar un test de sarcină pozitiv. Și o fracție de ejecție de 28%.

A scos testul, l-a pus pe birou cu gestul acela sfios pe care îl au doar femeile care știu ce vor… dar se tem să întrebe: „Vreau un copil. Dar nu vreau să mor. Spuneți-mi… ce fac”? În momentul ăla, toată cardiologia se reduce la un singur adevăr… unele inimi pot duce două vieți. Altele abia o duc pe a lor.

Lista bolilor în care sarcina e „un risc letal”

Ce spun noile ESC 2025 / WHO 2.0? Că există boli în care sarcina nu e „cu risc”. E cu risc letal. De exemplu:

• hipertensiunea pulmonară,
• FEVS sub 30%,
• cardiomiopatia peripartum cu disfuncție severă,
stenoza aortică severă,
• HCM cu obstrucție mare,
• sindromul Eisenmenger,
• Fontan complicat,
• aorte fragile: Marfan, Turner, Ehlers-Danlos, post-disecție.

Nu pentru că „doctorii nu lasă”. Ci pentru că în timpul sarcinii volumul circulant explodează, iar o inimă fragilă nu poate ține pasul. Sarcina nu întreabă dacă ești pregătită. Te pune la treabă.

Dr. Anca Tâu: Nu spui cuvântul ăsta ușor. Nu în fața unei viitoare mame

Știți ce e cel mai greu? Nu să explicam ghidurile. Ci să mă uit în ochii unei femei tinere și să-i spun adevărul pe care nimeni nu vrea să-l rostească: „Dacă o duci la capăt… te poate ucide.” Nu spui cuvântul ăsta ușor. Nu în fața unei viitoare mame. Dar îl spui ca să rămână în viață.

Și totuși… există speranță. Cardiologia modernă și obstetrica de risc înalt nu sunt acolo ca să spună „NU”. Sunt acolo ca să găsească soluții: tratament, optimizare, timing, alternative, maternitate în siguranță, uneori și opțiuni care nu existau acum 10 ani. Nu e despre interdicții. E despre viață.

De ce scriu asta? Pentru că încă aud în cabinet: „Vecina mea cu inimă mărită a născut doi copii.” / „Dacă e voia Domnului, merge.” / „Lasă, că s-a mai văzut”.

Nu, nu „s-a mai văzut”. Nu înseamnă că e sigur. Sarcina NU e ruletă rusească. Și când ghidurile spun Class IV, nu e un moft academic. E o limită de viață.

Ce trebuie să facă femeile cu boli cardiace

Ce trebuie să facă orice femeie cu o boală cardiacă?
• Consult înainte de concepție.
• Ecografie, RMN, funcție ventriculară, presiuni.
• Echipa cardio–obstetrică.
• Decizie informată, în siguranță.

Viața nu se joacă la noroc. În medicină, cele mai grele „nu”-uri sunt cele care salvează vieți. Și uneori, a fi medic înseamnă să-i protejezi inima… chiar și de dorințele ei", a scris medicul pe pagina ei de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dr. Anca Tau
boli cardiace
risc sarcina
sarcina cu risc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Publicat acum 20 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat acum 36 minute
„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close