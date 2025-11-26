Bolile în care sarcina e un "risc letal". Povestea emoționantă a unei tinere de 29 de ani, dezvăluită de un medic

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, a povestit, pe pagina sa de Facebook, un caz emoționant cu care s-a confruntat la cabinet. O tânără în vârstă de 29 de ani care își dorea foarte mult copii, i-a dat o intrebare dureroasă, dar necesară. Femeia voia să afle dacă păstrarea unei sarcini o poate condamna la moarte. "În momentul ăla, toată cardiologia se reduce la un singur adevăr - unele inimi pot duce două vieți. Altele abia o duc pe a lor", a spus dr. Anca Tâu despre acest caz, explicând apoi care sunt bolile în care sarcina poate deveni "un risc letal".

"„Doamna doctor… dacă îl păstrez, mor?” - Asta m-a întrebat, cu vocea tremurată, o pacientă de 29 de ani. Avea în buzunar un test de sarcină pozitiv. Și o fracție de ejecție de 28%.

A scos testul, l-a pus pe birou cu gestul acela sfios pe care îl au doar femeile care știu ce vor… dar se tem să întrebe: „Vreau un copil. Dar nu vreau să mor. Spuneți-mi… ce fac”? În momentul ăla, toată cardiologia se reduce la un singur adevăr… unele inimi pot duce două vieți. Altele abia o duc pe a lor.

Lista bolilor în care sarcina e „un risc letal”

Ce spun noile ESC 2025 / WHO 2.0? Că există boli în care sarcina nu e „cu risc”. E cu risc letal. De exemplu:

• hipertensiunea pulmonară,

• FEVS sub 30%,

• cardiomiopatia peripartum cu disfuncție severă,

• stenoza aortică severă,

• HCM cu obstrucție mare,

• sindromul Eisenmenger,

• Fontan complicat,

• aorte fragile: Marfan, Turner, Ehlers-Danlos, post-disecție.

Nu pentru că „doctorii nu lasă”. Ci pentru că în timpul sarcinii volumul circulant explodează, iar o inimă fragilă nu poate ține pasul. Sarcina nu întreabă dacă ești pregătită. Te pune la treabă.

Dr. Anca Tâu: Nu spui cuvântul ăsta ușor. Nu în fața unei viitoare mame

Știți ce e cel mai greu? Nu să explicam ghidurile. Ci să mă uit în ochii unei femei tinere și să-i spun adevărul pe care nimeni nu vrea să-l rostească: „Dacă o duci la capăt… te poate ucide.” Nu spui cuvântul ăsta ușor. Nu în fața unei viitoare mame. Dar îl spui ca să rămână în viață.

Și totuși… există speranță. Cardiologia modernă și obstetrica de risc înalt nu sunt acolo ca să spună „NU”. Sunt acolo ca să găsească soluții: tratament, optimizare, timing, alternative, maternitate în siguranță, uneori și opțiuni care nu existau acum 10 ani. Nu e despre interdicții. E despre viață.

De ce scriu asta? Pentru că încă aud în cabinet: „Vecina mea cu inimă mărită a născut doi copii.” / „Dacă e voia Domnului, merge.” / „Lasă, că s-a mai văzut”.

Nu, nu „s-a mai văzut”. Nu înseamnă că e sigur. Sarcina NU e ruletă rusească. Și când ghidurile spun Class IV, nu e un moft academic. E o limită de viață.

Ce trebuie să facă femeile cu boli cardiace

Ce trebuie să facă orice femeie cu o boală cardiacă?

• Consult înainte de concepție.

• Ecografie, RMN, funcție ventriculară, presiuni.

• Echipa cardio–obstetrică.

• Decizie informată, în siguranță.

Viața nu se joacă la noroc. În medicină, cele mai grele „nu”-uri sunt cele care salvează vieți. Și uneori, a fi medic înseamnă să-i protejezi inima… chiar și de dorințele ei", a scris medicul pe pagina ei de Facebook.