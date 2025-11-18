Cum se depistează stenoza aortică la timp. Prof. dr. Horațiu Moldovan (SANADOR): Soluția pentru pacienții vârstnici / video

Prof. dr. Horațiu Moldovan a vorbit despre diagnosticul și evaluarea stenozei aortice și a explicat că ecografia cardiacă permite depistarea timpurie a bolii.

„De obicei, stenoza aortică devine, relativ curând după apariția ei, simptomatică. Pacientul începe să obosească, resimte lucrul ăsta, uneori face sincope și pierde starea de conștiință și se adresează medicului cardiolog.

Evaluarea se face ecografic, iar ecografia cardiacă standard este o metodă de largă răspândire în populație și, ca atare, mulți pacienți cu stenoză aortică sunt depistați și diagnosticați la timp.

Important de precizat este însă că, pentru a realiza o procedură cardio-structurală de tipul TAVI, nu este suficientă o ecografie. Pacientul necesită un protocol de investigație suplimentar, mai complex, care are la bază așa-numita explorare angio computer tomograf specifică pentru TAVI, folosind un anume soft.

Deci este un computer tomograf și o metodă radiologică dedicată analizei morfologiei valvei aortice și să pot face simulări digitale despre această implantare. De asemenea, este necesară dotarea spitalului cu un computer tomograf care să permită o asemenea procedură”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan.

Factori de risc pentru pacienții cu stenoză aortică

Prof. dr. Horațiu Moldovan a explicat că stenoza aortică reumatică este astăzi foarte rară în România datorită profilaxiei eficiente. Potrivit acestuia, procedura TAVI este folosită mai ales pentru stenoza degenerativă la pacienții vârstnici, iar riscurile procedurii cresc dacă pacientul are boli asociate, precum boala coronariană, ateroscleroza carotidiană sau tulburări de ritm cardiac.

„Stenozele valvulare aortice de cauză reumatică sunt deja foarte rare în populație. Reumatismul articular acut, reumatismul infecțios produs de streptococul beta-hemolitic este o boală care, n-aș spune că s-a eradicat, dar a devenit foarte rară și în România datorită profilaxiei din anii tinereții, realizată eficient. Astfel încât stenoze valvulare aortice de tip reumatic întâlnim rar astăzi.

De obicei, aceste leziuni se operează chirurgical, beneficiază de intervenție chirurgicală. E soluția cea mai bună. Metoda TAVI, metoda de a insera valve transcateter, este caracteristică stenozei degenerative „a pacientului în vârstă”, mai puțin celor de cauză reumatică.

Factori care cresc riscul unor astfel de proceduri există, mai ales când ne aflăm în fața pacientului vârstnic. Poate să asocieze alte boli, în primul rând boală coronariană, dar nu numai, boală aterosclerotică carotidiană, a carotidelor extracraniene și, de asemenea, unii pacienți au risc de a face tulburări de ritm și de conducere după aceste implantări, necesitând implantarea de stimulatoare cardiace.

Contextul clinic este judecat, de asemenea, în Heart Team și atunci, sigur, aceste riscuri sunt formulate, cuantificate și comunicate pacientului”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan la DC News și DC Medical.

