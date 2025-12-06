Sfântul Nicolae. Peste 790.000 de persoane își sărbătoresc onomastica

Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei de Sfântul Nicolae, se arată pe site-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Cele mai întâlnite prenume feminine sunt: Nicoleta - 220.581; Niculina - 39.921; Nicole - 16.644. Cei mai mulți bărbați sărbătoriți poartă numele de: Nicolae - 287.204; Nicolas - 57.123; Nicușor - 44.819; Neculai - 36.842; Nicu - 23.041; Niculae - 18.300.

Unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai creștinismului, Sfântul Nicolae este un personaj real din istoria Bisericii, devenit peste timp simbol al bunătății sufletului, fiind numit 'chip al blândeților', mai ales pentru că a îmbinat smerenia cu dărnicia, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)