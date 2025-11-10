€ 5.0854
Data publicării: 14:58 10 Noi 2025

Câți bani au cheltuit românii de Black Friday
Autor: Ioan-Radu Gava

card Card de credit. Oferte de Black Friday. Sursa foto: Freepik
 

Românii au plătit online sute de milioane de lei de Black Friday.

Peste 1,31 milioane de tranzacţii, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei, s-au înregistrat, vineri, la comercianţii parteneri care au desfăşurat campania de Black Friday, informează luni procesatorul de plăţi PayU GPO România, într-un comunicat transmis Agerpres.

În plus, faţă de ediţia precedentă, numărul tranzacţiilor realizate cu cardul salvat a reprezentat peste 64% din plăţi, în creştere cu 17%.

Procesatorul de plăţi a organizat şi anul acesta, de Black Friday, un eveniment live, maraton, în care a analizat toate trendurile, statisticile şi comportamentul consumatorilor din perspectiva plăţilor, alături de 20 de experţi invitaţi, din domenii cheie ale ecosistemului de e-commerce din România.

Astfel, din datele PayU GPO, valoarea totală a volumelor tranzacţionate a crescut cu 9% faţă de anul trecut, iar cea mai mare sumă raportată în perioada de referinţă s-a ridicat la peste 85.000 lei, la ora 14:30, pentru produse din categoria eTail.

În plus, potrivit companiei, în minutul de aur al Black Friday 2024 au fost înregistrate peste 11.000 de tranzacţii, categoriile dominante fiind cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C şi home & deco.

"Black Friday 2025 demonstrează încă o dată că românii aşteaptă cu entuziasm această zi, pregătindu-şi din timp bugetele pentru cele mai bune oferte ale anului de la comercianţi. Tot mai mulţi aleg să cumpere inteligent şi planificat, profitând de ratele extinse oferite de bănci şi partenerii financiari, dar şi de confortul plăţilor rapide, cu un singur click, prin cardurile salvate. Aceste tendinţe arată un grad tot mai mare de maturitate şi încredere în comerţul online. Împreună cu partenerii noştri, am lucrat intens pentru ca experienţa de cumpărare să fie rapidă, sigură şi plăcută, adaptată nevoilor reale ale clienţilor", a declarat Elena Gheorghe, country manager PayU GPO România, citată în comunicat.

Valoarea medie pe tranzacţie a fost de 546 lei, de trei ori mai mare faţă de valoarea medie a tranzacţiei anuale. În plus, şi valoarea medie a tranzacţiei cu plata în rate a crescut - 945 lei, de două ori peste media anuală.

Plăţile în rate au reprezentat aproximativ 35% din volumul total procesat, marcând o creştere de 18% faţă de Black Friday 2024.

De Black Friday 2025, 17% dintre tranzacţii au fost plătite cu carduri emise în afara ţării, cu 13% mai mult faţă de ediţia precedentă. Topul ţărilor din care au fost procesate plăţi, după banca emitentă, au fost Lituania, Regatul Unit şi Belgia.

PayU GPO România face parte din grupul global PayU GPO care operează în peste 40 de ţări.

