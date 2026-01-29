Costel Fotea: Siguranță, confort și un trai mai bun pentru locuitorii Galațului

"Sunt investiții care vor aduce siguranță, confort și un trai mai bun pentru oameni, prin modernizarea rețelelor de iluminat public, precum și a sistemelor de alimetare cu apă și canalizare.

Astăzi, la sediul Consiliului Județean Galați, în prezența domnului Florin Bănică președintele AFM, au fost semnate primele contracte de finanțare, în valoare de 86,5 milioane de lei, pentru 27 de proiecte derulate în 22 de localități, după cum urmează:

-Iluminat public – finanțări de 31,1 milioane de lei, pentru 22 de proiecte în 20 de localități: Tecuci, Munteni, Berești, Bălășești, (două proiecte), Scânteiești, Ivești, Gohor, Cudalbi, Cavadinești, Buciumeni, Tulucești, Schela, Costache Negri (două proiecte), Piscu, Smârdan, Braniștea, Corod, Cosmești, Rediu și Tudor Vladimirescu.

-Apă și canalizare – finanțări de 55,45 milioane de lei, pentru 5 proiecte derulate în localitățile Cavadinești, Cosmești, Foltești, Poiana și Schela.

După aprobarea bugetului AFM, județul Galați va primi finanțări de încă 38,97 milioane de lei pentru 5 proiecte din 4 localități. Municipiul Galați va beneficia de 30 de milioane de lei pentru apă și canalizare și 6 milioane de lei pentru iluminatul public, iar Fundeni, Priponești și Piscu vor primi fonduri pentru modernizarea iluminatului public.

Sunt investiții pentru oameni, pentru servicii moderne și eficiente, în beneficiul comunităților locale" a anunțat Costel Fotea.