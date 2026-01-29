După ce a păcălit românii cu haine, acum boutiquemariei.ro s-a reprofilat: Îi păcălește și cu lămpi din China

Boutique Mariei s-a reprofilat, dar pe fugă.
boutiquemariei.ro este un site care se prezintă că ar vinde lămpi și bijuterii vintage. Are chiar și o categorie numită ”Bijuterii pentru animale”. De fapt, sunt bijuterii cu animale. Dincolo de acest aspect, în spatele realizării produselor ar sta o familie, care ar avea atelier și magazin, cu experiență de 26 de ani.
Este, vorba aceea, ”aceeași Mărie cu altă pălărie”. Coincidență de nume sau ironie pură. Înainte, site-ul a dat țepe cu haine. Culmea, a uitat să-și schimbe chiar descrierea, unde notează că vinde ”piese vestimentare”, creând ”haine”.
Informațiile despre acest site sunt puține. Există site-ul și rețelele sociale, fără alte date de contact sau identificare. Prezentându-se ca fiind din București, cu peste 5000 de recenzii (care nu există în mod real), compania pare a fi una de familie. Ar fi frumos dacă nu ar fi fals.
Ce vedeți aici:
NU EXISTĂ!
Însuși ChatGPT notează că este foarte probabil ca imaginile să fie create cu AI, din mai multe motive:
Compania ar livra totuși ceva, dar produsul livrat vine de pe Temu, în cel mai bun caz, acolo unde costă aproximativ 20 de lei.
Iată ce scriu clienții pe parerimagazin.ro:
O astfel de lampă costă 20 de lei pe Temu.
Și acestea nu sunt singurele mesaje de avertisment cu privire la acest site, după cum se poate observa:
Mai mult, la fiecare imagine promovată a site-ului, Facebook afișează că au fost făcute comentarii, dar ele sunt ascunse. Și vorbim inclusiv despre zeci de mesaje. Pagina în sine, creată în octombrie 2025, a început să promoveze produsele în decembrie 2025. Vorbim despre o lună și jumătate de promovare, la prețuri de 10 ori mai mari, timp în care, vedem, au fost mulți clienți păcăliți. Numele magazinului apare pe mai multe grupuri de pe rețelele sociale, sub o notă de avertisment.
