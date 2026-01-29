€ 5.0961
Stiri

După ce a păcălit românii cu haine, acum boutiquemariei.ro s-a reprofilat: Îi păcălește și cu lămpi din China
Data actualizării: 19:37 29 Ian 2026 | Data publicării: 15:05 29 Ian 2026

După ce a păcălit românii cu haine, acum boutiquemariei.ro s-a reprofilat: Îi păcălește și cu lămpi din China
Autor: Irina Constantin

Captură de ecran din 2026-01-29 la 14.28.04

Boutique Mariei s-a reprofilat, dar pe fugă.

boutiquemariei.ro este un site care se prezintă că ar vinde lămpi și bijuterii vintage. Are chiar și o categorie numită ”Bijuterii pentru animale”. De fapt, sunt bijuterii cu animale. Dincolo de acest aspect, în spatele realizării produselor ar sta o familie, care ar avea atelier și magazin, cu experiență de 26 de ani.

Este, vorba aceea, ”aceeași Mărie cu altă pălărie”. Coincidență de nume sau ironie pură. Înainte, site-ul a dat țepe cu haine. Culmea, a uitat să-și schimbe chiar descrierea, unde notează că vinde ”piese vestimentare”, creând ”haine”. 

După ce a păcălit românii cu haine, acum boutiquemariei.ro s-a reprofilat: Îi păcălește și cu lămpi din China

Informațiile despre acest site sunt puține. Există site-ul și rețelele sociale, fără alte date de contact sau identificare. Prezentându-se ca fiind din București, cu peste 5000 de recenzii (care nu există în mod real), compania pare a fi una de familie. Ar fi frumos dacă nu ar fi fals. 

Ce vedeți aici: 

Țeapă cu veioze produse de o familie generată de... AI!

Țeapă cu veioze produse de o familie generată de... AI!

NU EXISTĂ! 

Însuși ChatGPT notează că este foarte probabil ca imaginile să fie create cu AI, din mai multe motive:

  • Iluminarea foarte “perfectă” și atmosfera cinematografică, tipică imaginilor generate.
  • Detalii extrem de curate și coerente (fără zgomot, imperfecțiuni reale ale materialelor).
  • Pielea și expresiile par ușor idealizate.
  • Scena spune o poveste clară și estetică (meșteșug, artizanat, lumină caldă), exact genul de compoziție frecvent produsă de modele AI.

Compania ar livra totuși ceva, dar produsul livrat vine de pe Temu, în cel mai bun caz, acolo unde costă aproximativ 20 de lei. 

Iată ce scriu clienții pe parerimagazin.ro: 

  • Scor 0! Am luat țeapă cu o lampă “artizanală” care in realitate nu are NICIO legătură cu imaginea de pe site. Prezentarea promite fragmente de sticlă translucidă, în fapt produsul primit este un polimer opac. Site-ul invocă un „studio de familie din București”, AWB-ul de transport indică un hub internațional din Budapesta. Coletul a fost livrat fără factură sau bon fiscal, iar site-ul nu afișează datele de identificare fiscală obligatorii (CUI/CIF) conform legii.

Țeapă cu veioze produse de o familie generată de... AI!

O astfel de lampă costă 20 de lei pe Temu. 

  • Azi am primit de la ei o mizerie de lampa, fara nici o legatura cu ceea ce am comandat. (Lampa de noapte tip ciuperca) Trebuie avut grija cu astfel de escrocherii. Mare atentie!!!
  • Am comandat pe site Boutique Mariei.ro o lampa,,vitraliu” Max, pret 170 lei.A sosit dupa 3 saptamani un plastic de 15 cm in forma de catel.Nu poti face retur, nu au nr de tel, doar adresa e mail, la care nu ti raspund. O mare inselatorie!

Și acestea nu sunt singurele mesaje de avertisment cu privire la acest site, după cum se poate observa: 

Țeapă cu lămpi produse de o familie generată de... AI!

Mai mult, la fiecare imagine promovată a site-ului, Facebook afișează că au fost făcute comentarii, dar ele sunt ascunse. Și vorbim inclusiv despre zeci de mesaje. Pagina în sine, creată în octombrie 2025, a început să promoveze produsele în decembrie 2025. Vorbim despre o lună și jumătate de promovare, la prețuri de 10 ori mai mari, timp în care, vedem, au fost mulți clienți păcăliți. Numele magazinului apare pe mai multe grupuri de pe rețelele sociale, sub o notă de avertisment. 

Țeapă cu lămpi produse de o familie generată de... AI!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

escrocherie
teapa
magazin
Comentarii

