10 ani de închisoare pentru fosta președintă a Curții Supreme de Justiție

Ea a fost însă achitată de apartenența la grupul criminal condus de fiul ei, Milos Medenica, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Curții.

Judecat alături de mama sa la Podgorica, capitala țării, Milos Medenica a fost condamnat la 10 ani și două luni de închisoare pentru constituirea unei organizații criminale și implicarea în contrabandă.

Conform rechizitoriului, grupul condus de Milos Medenica este acuzat de trafic de droguri și țigări, precum și de deținere ilegală de arme și explozibili.

Vesna Medenica, care a demisionat din funcție în 2020, a fost arestată în aprilie 2022 în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion care se îndrepta spre Serbia vecină. Și asta după ce presa locală publicase transcrieri ale unor mesaje criptate în care fiul ei ar fi declarat că ea îi va proteja activitățile legate de traficul de droguri și contrabanda cu țigări.

Medenica și fiul ei au respins amândoi acuzațiile. În vârstă de 68 de ani, ea a fost primul oficial judiciar de rang înalt care s-a confruntat cu acuzații de abuz de putere în Muntenegru.

Acesta a fost al treilea caz în care ea a fost judecată în fața Curții Supreme.

În două procese separate anul trecut, ea a fost condamnată la un total de doi ani și trei luni de închisoare pentru abuz de putere, potrivit Agerpres.