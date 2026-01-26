El este cetățeanul turc condamnat pentru omor calificat care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova FOTO

Deținutul Atash Abdulah, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat. În ciuda condamnării, regimul în care ce afla cetățeanul turc era semideschis, fiind încarcerat la Penitenciarul Rahova. Astăzi, la ora 10:05, deținutul nu s-a mai întors în penitenciar, în urma permisiunii de ieșire.

Au fost sesizate mai multe instituții cu atribuții în ceea ce-l privește pe deținutul Atash Abdulah. Totodată, au fost trimise pe teren echipe formate din polițiști de penitenciare ai unității.

Neprezentarea după permisie înseamnă evadare

Legal, neprezentarea deținutului se consideră evadare și îi poate aduce deținutului turc până la 3 ani de închisoare în plus.

Când a părăsit Penitenciarul Rahova, Atash Abdulah purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri și adidași de culoare albă.

Dacă aveți informații, apelați 112 sau numărul de telefon al Penitenciarului București - Rahova: 021.420.08.10.