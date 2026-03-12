Creșterea prețurilor la benzină și motorină. Ilie Bolojan nu vrea să scadă accizele / Ce urmează să facă Guvernul

În declarațiile de presă susținute joi seara, Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat de jurnaliști de limitarea creșterii prețurilor la carburanți și o eventuală reducere a accizei.

„Prețurile la rețelele de benzinării din România au crescut - pentru că nu le putem bloca, fiindcă suntem în niște piețe globale - într-o manieră ponderată. Analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi în piață și în mod evident, cu cât acest conflict se prelungește și extinderea sa afectează rafinării și transportul din zona Golfului, efectele vor fi mai mari.

Cu toate măsurile luate de țările care au disponibilități, se creează mișcări de prețuri, dar nu pot fi estimate. Dacă vom constata zilele următoare că există o dinamică ce merge spre creștere, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, dar nu anula aceste creșteri, astfel încât să fie suportabile pentru cetățeni și pentru economie“, a zis Ilie Bolojan.

Întrebat de scenariul cu scăderea accizei, Ilie Bolojan a răspuns:

„Nu-mi place să speculez, pentru că în astfel de situații e bine să fim rezervați și să nu acționăm ca niște piromani economici, dar ceea ce putem să facem va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem. Pe de altă parte, analizând ce au făcut și alte țări, trebuie să vedem unde au fost efecte și care au fost măsurile care ar genera efecte de frânare a creșterii prețurilor.

O scădere de acciză nu garantează o scădere de prețuri, ci mai degrabă o creștere de adaos comercial“, a precizat premierul României.