€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Internațional Donald Trump, anunț privind Premiul Nobel pentru Pace chiar în timpul războiului din Iran
Data actualizării: 17:42 12 Mar 2026 | Data publicării: 17:41 12 Mar 2026

Donald Trump, anunț privind Premiul Nobel pentru Pace chiar în timpul războiului din Iran
Autor: Anca Murgoci

Donald Trump Donald Trump

Donald Trump a făcut un anunț privind Premiul Nobel pentru Pace chiar în timpul războiului din Iran.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi, când se împlinesc 13 zile de la începutul războiului cu Iranul, că nu este „interesat” de Premiul Nobel pentru Pace, un premiu pe care și-l dorise mult timp.


Într-un scurt interviu telefonic acordat ziarului The Washington Examiner, Donald Trump a declarat că nu are „nicio idee” dacă ofensiva lansată pe 28 februarie împreună cu Israelul, numită „Furie Epică” de către Pentagon, îi va afecta aspirațiile la Nobel.


„Nu știu”, a răspuns Trump. El a adăugat: „Nu sunt interesat de asta”. De asemenea, el a negat că ar fi discutat despre acest premiu în timpul ultimelor convorbiri pe care le-a avut cu lideri internaționali.

VEZI ȘI: Premiile „anti-Nobel" părăsesc SUA. Unde se mută ceremonia 

Donald Trump afirmă că prioritatea sa este „să împiedice un imperiu malefic să obțină arme nucleare”


Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, în contextul creșterii prețurilor petrolului, că „Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm foarte mulți bani”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale.


„DAR, pentru mine, ca președinte, este mult mai important și mai interesant să împiedic un imperiu malefic, Iran, să obțină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, lumea. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta!”, a afirmat el.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Hezbollah lovește Israelul, iar Turcia încearcă să medieze conflictul 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
premiul nobel pentru pace
pace
razboi
iran
orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Diferența dintre Polonia și România: 80% vs. 20% din fondurile SAFE. Avertisment privind apărarea țării
Publicat acum 19 minute
Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Update: Ședință extraordinară de Guvern, joi seara, amânată. Ce ar urma să se aprobe
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Donald Trump, anunț privind Premiul Nobel pentru Pace chiar în timpul războiului din Iran
Publicat acum 1 ora si 20 minute
România a încercat să de urși „cadou” altor țări pentru că are prea mulți. Ce a urmat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Zelenski întâmpinat cu proteste la Palatul Cotroceni
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close