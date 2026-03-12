Donald Trump, anunț privind Premiul Nobel pentru Pace chiar în timpul războiului din Iran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi, când se împlinesc 13 zile de la începutul războiului cu Iranul, că nu este „interesat” de Premiul Nobel pentru Pace, un premiu pe care și-l dorise mult timp.



Într-un scurt interviu telefonic acordat ziarului The Washington Examiner, Donald Trump a declarat că nu are „nicio idee” dacă ofensiva lansată pe 28 februarie împreună cu Israelul, numită „Furie Epică” de către Pentagon, îi va afecta aspirațiile la Nobel.



„Nu știu”, a răspuns Trump. El a adăugat: „Nu sunt interesat de asta”. De asemenea, el a negat că ar fi discutat despre acest premiu în timpul ultimelor convorbiri pe care le-a avut cu lideri internaționali.

Donald Trump afirmă că prioritatea sa este „să împiedice un imperiu malefic să obțină arme nucleare”



Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, în contextul creșterii prețurilor petrolului, că „Statele Unite sunt, de departe, cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm foarte mulți bani”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale.



„DAR, pentru mine, ca președinte, este mult mai important și mai interesant să împiedic un imperiu malefic, Iran, să obțină arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, lumea. Nu voi permite niciodată să se întâmple asta!”, a afirmat el.

