DCNews Stiri Trump: Fiindcă nu am primit Premiul Nobel pentru Pace nu mai simt obligația de a mă gândi doar la pace
Data publicării: 11:28 19 Ian 2026

Trump: Fiindcă nu am primit Premiul Nobel pentru Pace nu mai simt obligația de a mă gândi doar la pace
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump presedintele sua din profil Foto: Agerpres

Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace,"nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace"

 

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, "nu mai simte obligaţia de a se gândi doar la pace", informează EFE și Agerpres.

"Dragă Jonas, având în vedere că ţara ta a decis să nu îmi acorde Premiului Nobel pentru Pace pentru că am oprit opt războaie, şi mai multe, nu mai simt obligaţia de a mă gândi doar la pace, deşi întotdeauna va fi predominantă, ci acum pot să mă gândesc la ceea ce este bine şi potrivit pentru Statele Unite", se arată într-un mesaj divulgat de corespondentul PBS News, Nick Schifrin.

Liderul american a asociat ameninţarea expansionistă a Statelor Unite asupra Groenlandei cu faptul că nu a obţinut această distincţie.

"Danemarca nu este capabilă să protejeze acel teritoriu în faţa Rusiei sau a Chinei şi, în plus, de ce ar avea un presupus 'drept de proprietate'? Nu există documente scrise, doar faptul că o navă a ajuns acolo acum sute de ani, dar şi noi am trimis nave", a adăugat Trump.

O nouă țară ar putea apărea pe harta lumii. Mișcarea de independență a copiat sloganul MAGA și adună tot mai mulți susținători / video

Trump vrea să "elimine" "ameninţarea rusă" din Groenlanda

În opinia sa, el a făcut "mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înfiinţarea sa".

"Acum NATO ar trebui să facă ceva pentru SUA. Lumea nu va fi sigură decât dacă avem control deplin şi absolut asupra Groenlandei", a concluzionat liderul de la Casa Albă.

Comitetul Norvegian al Premiului Nobel a acordat această distincţie în 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado "pentru munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului din Venezuela".

Într-o întâlnire la Casa Albă pe 15 ianuarie, Machado i-a oferit preşedintelui Trump acest premiu ca semn de recunoştinţă pentru operaţiunea americană care l-a înlăturat de la conducere pe Nicolas Maduro la începutul lunii, deşi de la Oslo i se reamintise deja că distincţia nu este transferabilă.

Preşedintele Donald Trump a insistat luni că a venit momentul să se "elimine" "ameninţarea rusă" din Groenlanda. "Timp de 20 de ani, NATO i-a spus Danemarcei că trebuie să elimine ameninţarea rusă din Groenlanda. Din păcate, Danemarca nu a fost capabilă să facă acest lucru. A venit momentul şi se va face", a declarat liderul american pe reţeaua sa Truth Social.

