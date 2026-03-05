€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri România și Polonia își consolidează cooperarea în securitate și economie
Data publicării: 15:01 05 Mar 2026

România și Polonia își consolidează cooperarea în securitate și economie
Autor: Dana Mihai

Nicusor Dan si Karol Nawrocki in polonia (3) Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat după întâlnirea cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, că România și Polonia își consolidează cooperarea în securitate, economie și industria de apărare.

"Domnule Președinte, vreau să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o și pentru simbolistica acestor steaguri românești în palatul și în jurul palatului prezidențial.

România și Polonia au o lungă relație de prietenie care, așa cum a spus domnul Președinte, a fost concretizată în acel Parteneriat Strategic din 2009. Mai mult decât atât, România și Polonia sunt foarte apropiate de câteva lucruri. Sunt niște țări importante pe Flancul Estic, sunt niște exemple de succes, și economic, și social, din perspectiva parcursului în cadrul Uniunii Europene; sunt țări care sprijină Parteneriatul transatlantic, înțelegând importanța sa de securitate pentru Europa și sunt țări care au viziuni comune în cadrul Uniunii Europene.

Vorbim împreună de competitivitate. Vorbim împreună de o, să-i spunem, relativizare rezonabilă a strategiei verzi pentru a da mai mult spațiu competitivității. Lucrurile astea, toate lucrurile astea ne aduc împreună. Am discutat, evident, primul lucru pe care l-am discutat a fost securitatea, pentru că trăim într-un context global complicat. Așa cum a spus domnul Președinte, această colaborare pe securitate este concretă, adică Polonia participă la brigada multinațională care este în România și România participă la grupul de luptă din Polonia.

Citește și: Nicușor Dan, primit de Karol Nawrocki. Așteptările lui Bogdan Chirieac de la președintele României, în această vizită

Am discutat de colaborarea, pentru că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, așa cum Marea Baltică este importantă pentru securitatea Poloniei, am discutat de posibilități de colaborare și de schimb de experiență pe aceste domenii importante. Am vorbit de industriile noastre de apărare și de oportunitățile pe care, din păcate, avem un context care obligă industriile noastre de apărare să se dezvolte și asta este o oportunitate economică.

Am discutat de posibilitatea de colaborare pe achiziții comune, profitând de acest program SAFE al Uniunii Europene și inclusiv de producție comună de echipamente militare. Și, bineînțeles, am discutat de summitul B9. După cum știți, Polonia și România sunt inițiatoarele acestui format și ne vom coordona în organizarea summitului din mai, de la București, inclusiv cu invitarea țărilor din nord.

Am discutat de economie, pentru că, după securitate, este subiectul cel mai important Am mulțumit Poloniei pentru sprijinul pe care l-a declarat pentru aderarea României la OCDE. După cum știți, în cursul zilei de azi o să participăm la un Forum mixt de afaceri, între firme poloneze și firme românești. E un lucru pe care o să continuăm să-l facem și, după cum știți, o să existe o ședință comună de guverne. Am discutat, de asemenea, de situația internațională, și de Ucraina și de Republica Moldova. Din nou, aici, viziunea noastră este comună. Și am discutat puțin și de problemele actuale în cadrul Uniunii Europene, viitorul cadru financiar multianual și alte probleme curente. În rezumat, a fost o discuție care a întărit parteneriatul nostru și va duce la o aliniere pe multe teme din momentul acesta încolo. Mulțumesc încă o dată, domnule Președinte, pentru primirea călduroasă și vă așteptăm la București", a spus Nicușor Dan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
karol nawrocki
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă
Publicat acum 32 minute
Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate
Publicat acum 39 minute
Ordonanța de Urgență discutată astăzi de Guvern. Cine primește 27.000 de lei în plus la salariu
Publicat acum 45 minute
Femeie din Aiud, reținută după ce a retras bani din bancomat cu un card găsit pe stradă
Publicat acum 48 minute
Blindatele COBRA II pleacă din București în mai multe zone din țară. MApN explică motivul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: NATO a confirmat că o rachetă trasă din Iran viza Turcia
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close