Armata americană l-a eliminat pe șeful unității iraniene care plănuia asasinarea lui Trump, susține Hegseth

Armata americană, potrivit declarațiilor făcute de Pete Hegseth, l-ar fi eliminat pe comandantul unei structuri iraniene despre care se susține că pregătea un plan de asasinare a lui Trump.

Oficialul a afirmat că respectivul comandant a fost „vânat și ucis”, informația fiind relatată de Axios. Contextul readuce în prim-plan tensiunile dintre SUA și Iran, dar și acuzațiile legate de un presupus complot orchestrat înaintea alegerilor din 2024.

Armata americană și acuzațiile privind un complot împotriva lui Trump

Potrivit afirmațiilor lui Hegseth, planul de asasinare ar fi fost pus la punct înaintea scrutinului prezidențial american din 2024. Informația, dacă se confirmă, ar explica ostilitatea publică manifestată de Trump față de conducerea de la Teheran în ultimele luni.

Declarațiile președintelui au alimentat și mai mult această interpretare. Într-o intervenție la ABC, el a sugerat că ofensiva împotriva Iranului a avut și o componentă personală. Trump a spus că „l-a terminat” pe Ali Khamenei „înainte să mă termine el pe mine”.

Detalii puține despre operațiune

Pete Hegseth nu a oferit informații suplimentare despre identitatea comandantului iranian despre care vorbește. Nu a precizat nici unitatea exactă din care acesta ar fi făcut parte. Singurul detaliu concret a fost legat de momentul intervenției. Operațiunea „a avut loc marți”.

Deocamdată, autoritățile americane nu au făcut publice alte date care să clarifice împrejurările în care armata americană ar fi acționat sau modul în care ar fi fost confirmată implicarea presupusului oficial iranian în complotul împotriva lui Trump.

Contextul tentativelor de asasinat din 2024

Este important de menționat că cele două tentative de asasinat care l-au vizat pe Trump în 2024 nu au fost asociate, potrivit informațiilor oficiale, cu Iranul. Nu există indicii că atacurile respective ar fi avut legătură directă cu Teheranul.

