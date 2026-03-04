€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Armata americană l-a eliminat pe șeful unității iraniene care plănuia asasinarea lui Trump, susține Hegseth
Data publicării: 21:40 04 Mar 2026

Armata americană l-a eliminat pe șeful unității iraniene care plănuia asasinarea lui Trump, susține Hegseth
Autor: Tiberiu Vasile

Armata americană l-a eliminat pe șeful unității iraniene care plănuia asasinarea lui Trump, susține Hegseth Donald Trump (stanga) si Pete Hegseth (dreapta). Foto: Agerpres

Armata americană ar fi eliminat liderul unei unități iraniene militare acuzate că pregătea un plan de asasinare a lui Donald Trump.

Armata americană, potrivit declarațiilor făcute de Pete Hegseth, l-ar fi eliminat pe comandantul unei structuri iraniene despre care se susține că pregătea un plan de asasinare a lui Trump.

Oficialul a afirmat că respectivul comandant a fost „vânat și ucis”, informația fiind relatată de Axios. Contextul readuce în prim-plan tensiunile dintre SUA și Iran, dar și acuzațiile legate de un presupus complot orchestrat înaintea alegerilor din 2024.

Armata americană și acuzațiile privind un complot împotriva lui Trump

Potrivit afirmațiilor lui Hegseth, planul de asasinare ar fi fost pus la punct înaintea scrutinului prezidențial american din 2024. Informația, dacă se confirmă, ar explica ostilitatea publică manifestată de Trump față de conducerea de la Teheran în ultimele luni.

Declarațiile președintelui au alimentat și mai mult această interpretare. Într-o intervenție la ABC, el a sugerat că ofensiva împotriva Iranului a avut și o componentă personală. Trump a spus că „l-a terminat” pe Ali Khamenei „înainte să mă termine el pe mine”.

Detalii puține despre operațiune

Pete Hegseth nu a oferit informații suplimentare despre identitatea comandantului iranian despre care vorbește. Nu a precizat nici unitatea exactă din care acesta ar fi făcut parte. Singurul detaliu concret a fost legat de momentul intervenției. Operațiunea „a avut loc marți”.

Deocamdată, autoritățile americane nu au făcut publice alte date care să clarifice împrejurările în care armata americană ar fi acționat sau modul în care ar fi fost confirmată implicarea presupusului oficial iranian în complotul împotriva lui Trump.

Contextul tentativelor de asasinat din 2024

Este important de menționat că cele două tentative de asasinat care l-au vizat pe Trump în 2024 nu au fost asociate, potrivit informațiilor oficiale, cu Iranul. Nu există indicii că atacurile respective ar fi avut legătură directă cu Teheranul.

CITEȘTE ȘI: Administrația SUA, despre  atacul asupra Iranului. A vrut să împiedice Teheranul să atace primul
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
Pete Hegseth
sua
iran
conflict iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
MAE, noi informații despre românii repatriați, în a 5-a zi de război în Orientul Mijlociu
Publicat acum 23 minute
Axios: Benjamin Netanyahu, îngrijorat că Donald Trump negociază în secret cu Iranul
Publicat acum 37 minute
Orașele din România asaltate de britanici. Cum a ajuns țara noastră în top trei preferințe în UK
Publicat acum 46 minute
Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri
Publicat acum 51 minute
Super-alimentul vândut la conservă, adorat de tinerii din generația Z
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 18 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Noi atacuri în Dubai, interceptate de sistemele de apărare ale EAU / Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 11 ore si 0 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 14 ore si 5 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close