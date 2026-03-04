€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Data publicării: 12:55 04 Mar 2026

Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Autor: Dana Mihai

Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu Foto: Pixabay/ Benzină - motorină

Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru, ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil clubul german (ADAC), transmite DPA.

ADAC a informat că preţul mediu al unui litru de motorină la nivel naţional a ajuns miercuri dimineaţa la ora locală 7:15 (06:15 GMT) la 2,054 euro.

Ultima dată când litrul de motorină a depăşit pragul de doi euro în Germania a fost în luna septembrie 2022.

Pieţele financiare mondiale au suferit pierderi semnificative în ultimele zile, în urma atacului americano-israelian asupra Iranului de sâmbătă, care a declanşat un conflict regional mai amplu în Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz, punct cheie pentru energia globală

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut brusc după ce Teheranul a restricţionat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerţul global cu energie.

Aproximativ o cincime din transporturile zilnice de petrol la nivel mondial trec prin strâmtoarea dintre Iran şi Oman.

Preşedintele american, Donald Trump a declarat marţi că Marina SUA ar putea escorta tancurile petroliere "dacă este necesar" prin strâmtoarea Ormuz, paralizată în prezent de războiul din Orientul Mijlociu.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul

Preţul ţiţeiului, împreună cu cursul de schimb al dolarului, este cel mai important factor care influenţează modificarea preţurilor combustibililor la pompă.

La rândul său, Asociaţia comercianţilor de combustibili şi energie din Germania a subliniat faptul că, în prezent, Orientul Mijlociu nu reuşeşte să livreze o parte din combustibilii pe care îi produce, în special motorină.

Cu toate acestea, cele mai recente informaţii arată că nu sunt motive de panică privind eventualitatea unor blocaje în aprovizionarea cu benzină şi motorină, nici cu păcură sau combustibil pentru aviaţie.

Germania își diversifică sursele de petrol

Germania se aprovizionează cu ţiţei din aproximativ 30 de ţări. Principalii furnizori sunt Norvegia, SUA, Libia, Kazahstan şi Marea Britanie.

S-a scumpit şi benzina de tip E10, care miercuri dimineaţa costa, în medie, 1,995 euro per litru în Germania.

În Germania este ceva obişnuit ca preţurile la motorină şi benzină să fie mai mari în timpul dimineţii şi să scadă, cu până la 10 eurocenţi, seara.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

preț motorină Germania
piata petrolului
război Orientul Mijlociu
germania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Publicat acum 57 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 58 minute
Reacția UE, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Analfabetismul funcțional pornește de acasă. Herjeu: „Nivelul cu care un copil intră în școală este deja foarte scăzut”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Spania spune "Nu războiului" în conflictul din Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 56 minute
Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Cine va conduce Iranul? Adunarea Experților se pregătește să aleagă liderul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close