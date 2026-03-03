€ 5.0981
DCNews Stiri Se extinde conflictul din Orientul Mijlociu? Germania avertizează că un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus
Data actualizării: 11:53 03 Mar 2026 | Data publicării: 11:47 03 Mar 2026

Se extinde conflictul din Orientul Mijlociu? Germania avertizează că un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus
Autor: Elena Aurel

orientul mijlociu harta Freepik @chormail Sursa foto: Freepik, @chormail

Germania lansează avertismente privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit oficialilor, un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, potrivit dpa şi Agerpres. 

"Da, acest pericol există, nu poate fi ignorat", a declarat Johann Wadephul pentru postul public de televiziune ZDF, când a fost întrebat dacă ţările NATO ar putea fi vizate pe măsură ce conflictul care implică Iranul escaladează.

Baza forţelor aeriene britanice de la Akrotiri, Cipru, a fost atacată duminică seară cu o dronă de tip iraniană Shahed, au declarat oficialii. Alte două aparate aeriene fără pilot au fost interceptate în cursul zilei de luni, potrivit unor surse guvernamentale.

Cipru este ţară membră a Uniunii Europene, iar în prezent exercită preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene, dar nu face parte din NATO.

VEZI ȘI: Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare

Poziția Marii Britanii și a Germaniei privind măsurile defensive

Marea Britanie declară că este angajată într-o misiune militară defensivă în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Germania şi-a rezervat, de asemenea, dreptul de a lua măsuri militare defensive.

Wadephul a precizat într-un interviu separat acordat Deutschlandfunk că "înţelege prin aceasta că soldaţii germani se apără dacă sunt atacaţi".

Ministrul german de externe a reiterat pentru ZDF că Germania nu va participa la nicio confruntare militară (în Orientul Mijlociu). "De asemenea, nu punem la dispoziţie facilităţi militare în acest scop", a spus el, insistând că trebuie să continue eforturile pentru rezolvarea conflictului cu Iranul prin negocieri.

SUA şi Israelul au lansat sâmbătă o ofensivă la scară largă împotriva Iranului, declanşând o escaladare regională, după ce Teheranul a contraatacat, lansând rachete asupra bazelor americane din mai multe state din Golf. 

VEZI ȘI: Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume

germania
iran
nato
conflict orientul mijlociu
marea britanie
cipru
