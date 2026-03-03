Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO

Miercuri, 4 martie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre cartea Nicolae Manolescu Imposibila despărțire, volum coordonat de Gabriel Chifu, Mircea Mihăieș și Cristian Pătrășconiu, publicat la Editura Universității de Vest din Timișoara, în 2024.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.