DCNews Stiri Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO
Data actualizării: 13:01 03 Mar 2026 | Data publicării: 12:56 03 Mar 2026

EXCLUSIV Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO
Autor: Dana Mihai

Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO

O carte scrisă în amintirea lui Nicolae Manolescu este subiectul săptămânii, la Cultura pentru toți.

Miercuri, 4 martie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre cartea Nicolae Manolescu Imposibila despărțire, volum coordonat de Gabriel Chifu, Mircea Mihăieș și Cristian Pătrășconiu, publicat la Editura Universității de Vest din Timișoara, în 2024.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

