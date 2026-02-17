Ce este boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice

"Rezonează cu depunerea de grăsime în ficat, deci boală steatozică, hepatică, asociată disfuncției metabolice"

Cine este predispus la boala ficatului gras

"80% dintre ei sunt obezi. 60-70% dintre ei au diabet, au și alte boli cardiovasculare, cel mai frecvent e că hipertensiunea arterială, dar recunosc și într-adevăr trebuie să confirm că există așa numita steatoză sau ficat gras a omului slab"

Stilul de viață impact asupra ficatului

"Cele mai frecvente forme sunt, într-adevăr, datorate stilului nostru de viață, așa anumit modern sau occidental sau cum am vrea să-i spunem, dar cu siguranță deficitar"

Rolul fosfolipidelor

"Sunt niște preparate patentate care au o concentrație de peste 72-75% de fosfolipide, din acestea esențiale de obicei extrase din soia"

Emisiunea va fi difuzată marți, 17 februarie, de la ora 14:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv