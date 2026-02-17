€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Boala ficatului gras: stil de viață și genetică. Prof. dr. Liana Gheorghe, la DC Medical și DC News
Data actualizării: 15:25 17 Feb 2026 | Data publicării: 12:35 17 Feb 2026

EXCLUSIV Boala ficatului gras: stil de viață și genetică. Prof. dr. Liana Gheorghe, la DC Medical și DC News
Autor: Dana Mihai

Boala ficatului gras: stil de viață și genetică. Prof. dr. Liana Gheorghe, la DC Medical și DC News - Freepik Boala ficatului gras: stil de viață și genetică. Prof. dr. Liana Gheorghe, la DC Medical și DC News - Freepik

Prof. dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie, vine la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Liana Gheorghe, ne va vorbi despre: 

Ce este boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice

"Rezonează cu depunerea de grăsime în ficat, deci boală steatozică, hepatică, asociată disfuncției metabolice"

Cine este predispus la boala ficatului gras

"80% dintre ei sunt obezi. 60-70%  dintre ei au diabet, au și alte boli cardiovasculare, cel mai frecvent e că hipertensiunea arterială, dar recunosc și într-adevăr trebuie să confirm că există așa numita steatoză sau ficat gras a omului slab"

Stilul de viață impact asupra ficatului

"Cele mai frecvente forme sunt, într-adevăr, datorate stilului nostru de viață, așa anumit modern sau occidental sau cum am vrea să-i spunem, dar cu siguranță deficitar"

Rolul fosfolipidelor

"Sunt niște preparate patentate care au o concentrație de peste 72-75% de fosfolipide, din acestea esențiale de obicei extrase din soia"

Emisiunea va fi difuzată marți, 17 februarie, de la ora 14:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință
Publicat acum 12 minute
Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie
Publicat acum 17 minute
5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig
Publicat acum 25 minute
Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică
Publicat acum 42 minute
Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 4 ore si 41 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 5 ore si 47 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close