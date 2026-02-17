Prof. dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie, vine la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Liana Gheorghe, ne va vorbi despre:
"Rezonează cu depunerea de grăsime în ficat, deci boală steatozică, hepatică, asociată disfuncției metabolice"
"80% dintre ei sunt obezi. 60-70% dintre ei au diabet, au și alte boli cardiovasculare, cel mai frecvent e că hipertensiunea arterială, dar recunosc și într-adevăr trebuie să confirm că există așa numita steatoză sau ficat gras a omului slab"
"Cele mai frecvente forme sunt, într-adevăr, datorate stilului nostru de viață, așa anumit modern sau occidental sau cum am vrea să-i spunem, dar cu siguranță deficitar"
"Sunt niște preparate patentate care au o concentrație de peste 72-75% de fosfolipide, din acestea esențiale de obicei extrase din soia"
Emisiunea va fi difuzată marți, 17 februarie, de la ora 14:00, pe:
de Anca Murgoci