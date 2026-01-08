Invitatul lui Tudor Curtifan din această săptămână din cadrul podcastului „Obiectiv EuroAtlantic” este jurnalistul Adelin Petrișor. Interviul este la ora 13.00.

Autor al recent lansatului volum „În direct din linia întâi”, Adelin Petrișor va discuta despre noua sa carte, venind la DefenseRomania cu povești din prima linie a frontului ale unor războaie care au schimbat lumea.

Pe lângă dezvăluirile „din linia întâi”, discuția va aborda și teme de actualitate precum Armata României, înzestrarea acesteia, dar și povești despre forțele armate române din teatrele de operații.

Cartea lui Adelin Petrișor „În direct din linia întâi” e un volum de memorialistică jurnalistică. Cartea nu este o simplă compilație de știri sau reportaje transmise la TV, ci povestea din spatele camerei de filmat. Adelin Petrișor relatează experiențele sale ca corespondent de război în cele mai periculoase puncte de pe glob, începând din 1996 și până în 2024, în Congo.

Despre Adelin Petrișor



Adelin Petrișor (n. 1975) este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de război din România. Și-a început cariera în 1994, la radio. A lucrat la diferite posturi TV, iar în prezent este corespondent special al televiziunii publice. A transmis din Irak, Afganistan, Liban, Israel, Algeria, Albania, Egipt, Tunisia, Siria și alte zone de conflict.

De-a lungul timpului a intervievat personalități precum Yasser Arafat, Ehud Barak, Beniamin Netanyahu, Valentino Rossi, ayatollahul Mohammad Fadlallah, Jaap de Hoop Scheffer. A fost distins cu Marele Premiu APTR în 2003, Premiul pentru cel mai bun reportaj în 2007 și Premiul pentru documentar politic în 2009. În 2012 a participat la International Photography Awards (Los Angeles) cu cinci fotografii realizate în Coreea de Nord, fiind printre finaliștii la Marele Premiu „Discovery of the year” și adjudecându-și premiul la secțiunea „Editorial Non-Pro”.

Documentarul Coreea de Nord, nimic de invidiat a rulat la TIFF în 2012. În 2013 a fost ales în selecția oficială la Astra Film Festival Sibiu, unul dintre cele mai importante festivaluri de documentare din Europa de Est. La Editura Polirom a mai publicat Războaiele mele (2010, 2013), Țara cu un singur gras (2013, 2020) și albumul de fotografii Coreea de Nord, un lagăr cât o țară (2012), care a fost publicat și la Seul, în 2016, de Hollym International Corp., în engleză și coreeană.