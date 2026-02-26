€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Politica Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Data actualizării: 15:49 26 Feb 2026 | Data publicării: 13:29 26 Feb 2026

EXCLUSIV Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Autor: Doinița Manic

imagine cu Florin Barbu, ministrul Agriculturii Florin Barbu a spus că România a ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigații. Foto: Crișan Andreescu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezvăluit la DCNews un plan măreț pe care Guvernul speră să îl realizeze până în 2027.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că, în acest moment, România este pe primul loc din Uniunea Europeană la exportul tuturor culturilor, după ce a ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigații, afirmând că "deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță". Totodată, acesta a dezvăluit și care este planul ministerului pe care îl conduce pentru următorii ani în această privință.

"În momentul de față suntem pe primul loc la toate culturile, având în vedere că în momentul de față am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigații, cu un milion de hectare în cultura de porumb. O parte componentă din infrastructura principală de irigații a fost finanțată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat. Complementar am avut o discuție la nivelul Comisiei Europene și organizațiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de irigații, aici vorbim de pivoți și tot ceea ce înseamnă echipamente pentru fermieri. Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro fără co-finanțare, inclusiv TVA-ul era iligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca, în momentul de față, România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate. 

Ce înseamnă acest lucru? Gândiți-vă că un milion de hectare în cultura de porumb în sistem irigat, România produce undeva la 13-14 milioane de tone și vorbim de cultura de porumb unde în România are aproape o pondere de 2,3-2,4 de hectare. Noi vorbim de un milion în sistemul irigat, dar diferența de 1,2 milioane de hectare mai au o medie de 6-7 tone. Asta înseamnă că 7 milioane de tone din sistemul neirigat cu cele 13-14 milioane de tone din sistem irigat, România poate produce în perioada următoare aproape 18-19 milioane de tone de proumb. Nimeni la nivelul Uniunii Europene nu poate produce această cantitate de porumb", a declarat Florin Barbu la DC NEWS.

Ministrul Agriculturii: Eu cred că deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță

"Sunt unii care sunt supărați pe acești parametri ai României?", l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Din punctul meu de vedere, da, și să știți că tot ceea ce se întâmplă și toate presiunile puse pe mine ca ministru al Agriculturii, și mă refer aici la sistemul de irigații, eu cred că deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță", a spus Florin Barbu.

"Dacă noi am avea dublu pe irigații?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Planul până în 2027. Florin Barbu: Cu 2,7 milioane de hectare în sistemul irigat nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE

"Acesta este planul până în 2027 - 2, 7 milioane de hectare irigate", a dezvăluit ministrul Agriculturii.

"În momentul ăla va mai putea cineva să ne sufle în ceafă?", a întrebat apoi jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Nu, și în momentul de față România a devenit grânarul Europei, așa cum a fost, dar cu 2,7 milioane de hectare în sistemul irigat nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE", a răspuns Florin Barbu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin barbu
ministrul agriculturii
agricultura
porumb
irigatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video
Publicat acum 22 minute
Ce este oboseala cronică și ce putem face să ieșim din această stare
Publicat acum 34 minute
Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
Publicat acum 39 minute
Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, care a anunțat referendum în PSD / video
Publicat acum 50 minute
Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 4 ore si 45 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 7 ore si 22 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Fostul șef al Vămilor, demis ca incompetent, repus șef. Vasile Marica, semnal de alarmă. ”O sfidare!”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close