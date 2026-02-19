€ 5.0956
DCNews Stiri Prefectul-patiser și Bucureștiul blocat în zăpadă. Este "experimentat în management", dar nu are studii juridice. ”Ești userist, ești specialist”
Data actualizării: 23:30 19 Feb 2026 | Data publicării: 23:11 19 Feb 2026

Prefectul-patiser și Bucureștiul blocat în zăpadă. Este "experimentat în management", dar nu are studii juridice. ”Ești userist, ești specialist”
Autor: Tiberiu Vasile

INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos/Octav Ganea/ Zăpadă în București, 18 februarie 2026

Ninsoarea care a blocat Bucureștiul l-a scos din anonimat pe prefect care este, potrivit CV-ului său, este mai mult patiser. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Până mai ieri, Andrei Nistor era doar un nume anonim în București. Prefectul Capitalei, USR-ist, nu figura în agenda publică și trecea neobservat. Până când episodul de iarnă severă de ieri a schimbat totul. Cea mai mare ninsoare a ultimilor ani l-a adus, brusc, în centrul atenției. Și nu doar pentru fulgii de zăpadă care au blocat orașul. Primul motiv ține de criticile privind implicarea sa în deszăpezire. Al doilea ține de un CV destul de atipic. Andrei Nistor nu e doar un funcționar. E absolvent al Școlii Naționale Superioare de Patiserie din Franța, dar și al Facultății de Științe Economice, Finanțe și Bănci din cadrul Universității Ecologice. Cinci ani a condus Fabrica de Prăjituri, un business fondat de el, unde a fost și manager, și antreprenor.

Dar cum se translatează experiența de patiser-manager într-un rol care cere verificarea legalității hotărârilor consiliilor locale și județene, dispozițiilor primarilor, și chiar capacitatea de a ataca acte ilegale în instanță? Prefectul, conform Constituției și Codului Administrativ, este garantul respectării legii la nivel local. În mod paradoxal, USR, partidul care odată promova competența și specializarea, pare să revină la obișnuitele compromisuri politice. „O experiență de management vastă”, așa cum declară prefectul, nu înlocuiește cunoașterea juridică necesară unui astfel de post. Și astfel, între zăpadă, croissante și acte juridice, Nistor a devenit simbolul unei dileme: cât de pregătit poate fi un patiser-manager să administreze legalitatea capitalei României? Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție scurtă, dar extrem de relevantă.

"E clar că omul știe bine cu croissantele și cu asta basta"

"Singura șansă pentru a închide gura cârcotașilor este să le trimită niște croissante. După chestia asta, nu o să mai spună nimeni nimic. E clar că omul știe bine cu croissantele și cu asta basta. Am remarcat ce a sugerat domnul prefect cu multă înțelepciune, și anume faptul că nu contează ce ocupație ai avut înainte, atâta timp cât ești bun și te adaptezi. La USR este evident că avem cei mai buni oameni. Din ce am înțeles, pe domnia sa îl recomandă experiența managerială. Câtă experiență capeți după ce tragi un faliment? Păi, una calumea, zic. Uite, Bucureștiul va fi a patra cofetărie care va falimenta. Voi nu țineți seama de sloganul deja acceptat la nivel universal, anume 'ești userist, ești specialist'. Faptul că ești userist îți oferă toate calificările de care ai nevoie. Altceva nu îți mai trebuie. E ca facultatea muncitorească. Dacă vreți să învățați asta, trebuie să veniți la noi la USR" a spus Bogdan Chirieac, la RomâniaTV. 

CITEȘTE ȘI: Adrian Năstase îi "mulțumește" Dianei Buzoianu: "Urșii au început să se poarte civilizat cu oamenii"
 

