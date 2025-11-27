Chirieac „intervine” pentru Moșteanu în scandalul CV-ului: Ești USR-ist, deci specialist. Asta nu înțeleg mulți

Ionuț Moșteanu, actualul ministru al Apărării Naționale, a fost, în perioada 2015-2016, consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în Consiliile de Administrație ale unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare.

În CV-ul publicat în perioada respectivă, ministrul Ionuț Moșteanu scria că are studii superioare, la Universitatea Athenaeum, pe care spunea că a urmat-o între 1996 și 2000. Documentul publicat de Moșteanu preciza că a absolvit Management în cadrul acestei universități. Decizia e datată 25 februarie 2016 și semnată de ministrul Transporturilor din acea perioadă, Dan Marian Costescu.

În ciuda celor declarate de Ionuț Moșteanu în urmă cu zece ani, Universitatea Athenaeum a precizat acum că nu l-a avut niciodată student pe Ionuț Moșteanu, iar programul de studii pe care acesta susține că l-a terminat a fost introdus abia în 2020. Ulterior, Moșteanu a recunoscut o „greșeală” în CV-ul său, pe care spune că a făcut-o din grabă, și a anunțat că documentul a fost corectat, afirmând că și-a susținut de fapt licența la Universitatea Bioterra în 2015, nu la Athenaeum.

VEZI ȘI: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o

Bogdan Chirieac: Ești USR-ist, deci specialist

Falsul a declanșat în întreg scandal la nivel național, iar analistul Bogdan Chirieac a făcut un comentariu ironic, într-o intervenție la România TV, referitor la întreaga situație.

"Unii sunt răi și spun că domnul Moșteanu a facut timp de 28 de ani facultatea. Eu spun că s-a pregătit temeinic. Chiar și așa, la ai mei, nu e nevoie de facultate. Asta nu înțeleg mulți. Ești USR-ist, deci specialist. Ei nu au treabă cu facultățile dumneavoastră. Școala vieții, fie ea cu un "i" sau doi, e cea mai importantă, într-un final. Dacă ai un an de ONG e ca și cum ai fost vreo 5 ani la Sorbona.

Nici nu știu ce să mai spun. Partidul pe care "îl simpatizez" funcționează așa, fără diplomă. E suficient să fii de-al lor și este totul în regulă. Se vorbea despre partidul alor mei că este format din studii multe și înalte, majoritatea în străinătate, dar dacă ați pus botul la așa ceva e problema dumneavoastră.

Înseamnă că pur și simplu suntem buni la comunicare. Dacă printr-un fel sau altul mai sunt oameni, cârcotași în presă, care n-au școală și care sunt în funcții importante, atunci președintele nostru adevărat, domnul Nicușor Dan, are suficientă școală și atunci are pentru noi toți. Nu e nevoie să facem și noi. Suntem acoperiți din toate părțile.

De ce Moșteanu nu va fi demis

Eu exclud orice demisie. Pe Orban poți să-l dai afară, că a zis nasoale de "noi", de USR. El a încercat să ne salveze, dar nu s-a putut. Între altele, și aici chiar nu glumesc, dintre toți miniștrii USR Ionuț Moșteanu era cel mai decent.

Cine se leagă de USR este omul rușilor. Predicatul este ales foarte bine să știți. Societatea românească nu are nicio șansă să se facă bine curând. Indiferent ce dezvăluiri se vor face, vor fi discreditate și catalogate ca intoxicare rusească. Principala instituție a României a devenit în acest moment USR-ul.

Singura contra pondere reală ar fi o alianță puternică între președinte și premier, iar ea nu există. Și securitatea română se teme de această rețea de ONG-uri globale din care fac parte sau au făcut parte oameni ai USR. Domnul Nicușor Dan cred că are mari probleme acum să-și conducă partidul pe care l-a creat - USR, în a accepta demisia lui Ionuț Moșteanu", a comentat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan nu vrea să-l demită pe Ionuț Moșteanu: "I-am spus să țină capul sus"

