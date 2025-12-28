€ 5.0890
Nicușor Dan, mesaj despre performanța românilor din diaspora după întâlnirea cu Sir George Iacobescu la Londra
Data actualizării: 08:53 28 Dec 2025 | Data publicării: 08:53 28 Dec 2025

Nicușor Dan, mesaj despre performanța românilor din diaspora după întâlnirea cu Sir George Iacobescu la Londra
Autor: Dana Mihai

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a scris pe Facebook că s-a întâlnit la Londra cu George Iacobescu, unul dintre cei mai apreciați români din Marea Britanie.

Nicușor Dan a vorbit despre performanța românilor din diaspora. Acesta a pus accent pe importanța modelelor de succes care au reușit să se afirme la nivel internațional și să contribuie la proiecte de anvergură globală.

Întâlnire la Londra cu Sir George Iacobescu

"A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf. 

Citește și: Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui

Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

nicusor dan
george iacobescu
