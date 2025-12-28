Nicușor Dan, mesaj despre performanța românilor din diaspora după întâlnirea cu Sir George Iacobescu la Londra

Nicușor Dan a vorbit despre performanța românilor din diaspora. Acesta a pus accent pe importanța modelelor de succes care au reușit să se afirme la nivel internațional și să contribuie la proiecte de anvergură globală.

Întâlnire la Londra cu Sir George Iacobescu

"A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie. De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf.

Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.