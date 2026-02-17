India vrea să concureze cu SUA și China în dominația AI

India a început luni la New Delhi summit-ul anual de inteligență artificială, cu ambiția clară de a contesta dominația SUA și Chinei în domeniu. Proiectul de concluzii al summit-ului, consultat de POLITICO, subliniază că Inteligența artificială trebuie să fie disponibilă și accesibilă pentru toate țările lumii.

Documentul, încă în discuție, propune „democratizarea” resurselor fundamentale ale tehnologiei. Este un mesaj direct pentru giganții americani care dețin momentan pozițiile de frunte în acest sector.

Formulările sunt însă controversate. Statele Unite și China, țările unde se află cei mai importanți jucători AI, nu au semnat nici ultima declarație a summit-ului de la Paris din 2025, iar negocierile pentru versiunea finală vor continua până joi, când lideri globali, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, vor participa la eveniment. Aceasta este a treia întâlnire majoră după inițiativa din Londra, 2023, dedicată reglementării și siguranței inteligenței artificiale.

Democratizarea Inteligenței Artificiale

Proiectul de declarație subliniază că este crucial să se îmbunătățească „accesibilitatea și disponibilitatea resurselor AI … esențiale pentru a permite tuturor țărilor să dezvolte, să adopte și să implementeze AI”. La fața locului, mesajul se vede și în panourile publicitare: „Pentru India, AI înseamnă o unealtă pentru toți”, acompaniat de fotografia prim-ministrului Narendra Modi.

Pe site-ul summit-ului, organizatorii atrag atenția asupra decalajului global tot mai mare: „resursele și capacitățile AI fiind concentrate în mâinile unor națiuni și corporații selectate.”

„Prioritatea noastră principală sunt aplicațiile, ceea ce se leagă de democratizarea inteligenței artificiale”, a declarat Saurabh Kumar, ambasadorul Indiei la UE, la un eveniment POLITICO din februarie. „Cum putem aduce beneficii populației în ansamblu?”

Companiile locale nu evită colaborarea cu giganții americani

Documentul propune și o „cartă pentru difuzarea democratică a AI” menită să faciliteze accesul la resursele fundamentale. Sunt susținute sisteme open-source disponibile public, precum Llama de la Meta, Mistral din Franța și DeepSeek din China.

„Aplicațiile AI open-source și alte abordări AI accesibile, acolo unde este cazul, și difuzarea la scară largă a cazurilor de utilizare AI, pot contribui la scalabilitatea, replicabilitatea și adaptabilitatea sistemelor AI în diverse sectoare”, se arată în proiect.

Criticii însă privesc această strategie ca pe un simplu exercițiu de imagine. Amber Sinha, director executiv al grupului pentru drepturi digitale EDRi, a declarat pentru POLITICO că promovarea democratizării tehnologiei este „bună pentru imagine”. Deși poziționează India drept lider al Global South în cursa globală pentru AI, „nu cred că acest lucru duce neapărat la o viziune democratică asupra AI și nici nu cred că poziționează India împotriva marilor companii de tehnologie din SUA”.

„O mare parte din mesajul acestui summit AI este legat de atragerea de investiții”, a adăugat Sinha.

Mai multe companii americane Big Tech, inclusiv OpenAI, Google și Microsoft, trimit în această săptămână la New Delhi directori de top și se așteaptă să prezinte investițiile și activitatea lor din India.

Companiile locale nu evită colaborarea cu giganții americani. Shweta Rajpal Kohli, președinte și CEO al India Startup Policy Forum, a declarat într-un panel: „Când vorbesc cu unii fondatori și îi întreb: Vă faceți griji cu privire la dominația în piață? Ei răspund: Ne poți obține o întâlnire cu OpenAI? Mă poți introduce într-o sală cu Nvidia?”

Prin acest summit, India trimite un mesaj. Țara nu doar că își dorește să participe la competiția globală pentru AI, ci vrea să devină un jucător relevant care să ofere acces și democratizare în fața dominației tradiționale a SUA și Chinei, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială