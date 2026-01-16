A picat rețeaua X. Ce mesaj primesc utilizatorii

X, rețeaua de socializare a lui Elon Musk, a picat.
Rețeaua de socializare X a picat, vineri seară. Mai mulți utilizatori din România au sesizat că nu li se încarcă feed-ul în momentul în care intră pe X.
În momentul în care intră, majoritatea utilizatorilor primesc următorul mesaj: „Ceva nu a funcționat. Încearcă să reîncarci“.
Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva pe X. Rețeaua de socializare deținută de Elon Musk a mai avut probleme în ultimii ani și a mai afișat acest gen de mesaje.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci