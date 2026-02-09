Video viral: Călugării Shaolin au ajuns să facă Kung Fu alături de roboți într-un templu

O scenă incredibilă a avut loc recent la un Templu Shaolin din provincia Henan, centrul Chinei. Mai mulți roboți umanoizi au fost filmați în timp ce practicau Kung Fu împreună cu călugării Shaolin din templu, transmite agenția Xinhua.

Roboții, "elevii" noi din templu

Îmbinarea rară dintre disciplina străveche a Shaolinilor și tehnologia modernă a captat rapid atenția internațională, potrivit CGTN. Clipurile video arată roboți care imită mișcările complexe ale călugărilor, executând cu precizie fiecare pas și poziție, exact cum ar învăța un elev uman de la maestru.

Video viral pe rețele sociale

Înregistrările cu călugării Shaolin și roboții umanoizi s-au răspândit rapid pe platformele sociale și au devenit virale. Reacțiile sunt mixte: unii urmăritori sunt fascinați de progresul roboticii, alții privesc cu îngrijorare posibilele implicații pentru viitor.

Imaginile surprind roboți care se mișcă sincron cu călugării, în interiorul templului. Fiecare mișcare de Kung Fu este reprodusă cu exactitate, iar scena creează un contrast puternic între tradiție și tehnologie.

Reacții publice

Un utilizator a postat: „Cred că mișcările din Kung Fu Shaolin sunt deja extrem de dificile și totuși acești roboți le pot imita. Este cu adevărat uimitor.”

Altul a scris că întreaga demonstrație reprezintă „o inovație grozavă.”

„Viitorul este fascinant, dar mă sperie teribil”, a adăugat alt internaut.

VEZI VIDEO AICI: