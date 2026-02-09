€ 5.0934
|
$ 4.2955
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2955
 
DCNews Stiri Piața neagră a armelor de foc, ruta Turcia - România. PÎCCJ caută pistoalele fantomă: Ce sunt Ghost Guns, aduse de ”Pitbull” în țară
Data actualizării: 12:43 09 Feb 2026 | Data publicării: 11:26 09 Feb 2026

Piața neagră a armelor de foc, ruta Turcia - România. PÎCCJ caută pistoalele fantomă: Ce sunt Ghost Guns, aduse de ”Pitbull” în țară
Autor: Roxana Neagu

Pistol Pistol - Foto: Pixabay, de Jan Marcus Trapp

Armele de foc și munițiile au fost introduse în țară, venind din Turcia și vândute în Dâmbovița.

UPDATE: Vizat ar fi un anume ”Pitbull”, care se pare că aducea în România arme de foc neserializate, deci neurmăribile. Acesta se numesc ”arme fantomă” sau Ghost Guns. Pistoalele astfel numite sunt asamblate din componente achiziționate fie ca kit, fie ca piese separate.

---- 

”În cursul zilei de azi, 9 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu cei ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Română, efectuează 11 percheziții domiciliare în județul Dâmbovița într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

În mod concret, cercetările în cauză vizează activitatea infracțională desfășurată de o persoană de introducere în mod ilegal, din Turcia pe teritoriul României, de arme de foc letale şi de muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane. După introducerea în țară, armele au fost depozitate în județul Dâmbovița, fiind  vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiași județ.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție județene Buzău și Dâmbovița, Direcției pentru Protecția Animalelor, al specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate,în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în urmă cu scurt timp. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arma
turcia
piccj
perchezitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Ce înseamnă o intervenție de bypass modernă. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Atașamentul anxios. Radu Leca: De ce iubirea vine cu teamă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 23 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close