Cât costă un bilet la Super Bowl 2026? Sumele sunt amețitoare

Biletele pentru Super Bowl-ul 2026, finala ligii naţionale de fotbal american (NFL), dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots, programată duminică seara, pe Levi's Stadium din Santa Clara (California), variază între 3.100 şi 18.000 de dolari, scrie EFE.

Cât costă cel mai ieftin loc și show-ul lui Bad Bunny

Cel mai ieftin loc pentru a urmări Super Bowl-ul şi spectacolul de la pauză al artistului portorican Bad Bunny se vindea cu 3.100 de dolari pe platforma online VividSeats.

Acest preţ a scăzut uşor în ultimele 24 de ore, când cele mai ieftine bilete se vindeau cu 3.600 de dolari, dar locurile VIP şi cele din secţiunile bune ale stadionului Levi's au crescut cu aproximativ 2.000 de dolari sâmbătă, ajungând la 18.600 de dolari.

Citește și: „Predicțiile” familiei Simpson ar putea veni cu vești proaste în 2026

Pe străzile din San Francisco, unde NFL şi-a stabilit sediul central în acest weekend, petrecerea continuă cu evenimente speciale în diverse părţi ale oraşului, din centru de la Union Square până la Fisherman's Wharf.

Muzica, diferite activităţi şi artiştii "colorează" orele premergătoare marii finale din fotbalul american, care ajunge la a 60-a ediţie anul acesta.