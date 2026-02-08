€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Cât costă un bilet la Super Bowl 2026? Sumele sunt amețitoare
Data publicării: 12:57 08 Feb 2026

Cât costă un bilet la Super Bowl 2026? Sumele sunt amețitoare
Autor: Dana Mihai

Cât costă să intri la Super Bowl 2026? Sumele sunt amețitoare Cât costă să intri la Super Bowl 2026? Sumele sunt amețitoare

Biletele pentru Super Bowl LX, finala NFL dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, programată pe Levi's Stadium, se vând la prețuri amețitoare.

Biletele pentru Super Bowl-ul 2026, finala ligii naţionale de fotbal american (NFL), dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots, programată duminică seara, pe Levi's Stadium din Santa Clara (California), variază între 3.100 şi 18.000 de dolari, scrie EFE.

Cât costă cel mai ieftin loc și show-ul lui Bad Bunny

Cel mai ieftin loc pentru a urmări Super Bowl-ul şi spectacolul de la pauză al artistului portorican Bad Bunny se vindea cu 3.100 de dolari pe platforma online VividSeats.

Acest preţ a scăzut uşor în ultimele 24 de ore, când cele mai ieftine bilete se vindeau cu 3.600 de dolari, dar locurile VIP şi cele din secţiunile bune ale stadionului Levi's au crescut cu aproximativ 2.000 de dolari sâmbătă, ajungând la 18.600 de dolari.

Citește și: „Predicțiile” familiei Simpson ar putea veni cu vești proaste în 2026

Pe străzile din San Francisco, unde NFL şi-a stabilit sediul central în acest weekend, petrecerea continuă cu evenimente speciale în diverse părţi ale oraşului, din centru de la Union Square până la Fisherman's Wharf.

Muzica, diferite activităţi şi artiştii "colorează" orele premergătoare marii finale din fotbalul american, care ajunge la a 60-a ediţie anul acesta. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Super Bowl 2026
preț bilete Super Bowl
bilete Super Bowl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 7 ore si 58 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 2 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 54 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 47 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close