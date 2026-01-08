€ 5.0905
DCNews Stiri „Predicțiile” familiei Simpson ar putea veni cu vești proaste în 2026
Data actualizării: 09:40 08 Ian 2026 | Data publicării: 09:30 08 Ian 2026

„Predicțiile” familiei Simpson ar putea veni cu vești proaste în 2026
Autor: Alexandra Curtache

The Simpsons Foto: Unsplash
 

Când vine vorba de prezicerea viitorului, vechile episoade din The Simpsons fac ravagii. Seria animată de lungă durată a avut mai multe previziuni corecte, având în vedere că rulează de peste 35 de ani, cu peste 36 de sezoane și mai mult de 800 de episoade.

Cu toate acestea, Matt Groening și gașca lui par să fie straniu de preciși în unele dintre predicțiile lor mai bizare, și nu există nicio îndoială că predicțiile lor corecte privind președinția lui Donald Trump și apariția lui Lady Gaga la Super Bowl vor rămâne în istoria televiziunii.

Coincidență sau tipar repetitiv?

Deși ai putea argumenta că, dacă tot încerci, în cele din urmă s-ar putea să reușești, nici măcar persoane precum Baba Vanga nu se pot compara cu CV-ul predicțiilor din The Simpsons, care s-ar putea să mai aibă câteva predicții corecte acum, în 2026.

Probabil că sunt mii de predicții ascunse, dar accentul pus de serial pe tehnologie, spațiu și extratereștri sau chiar sfârșitul lumii pare cel mai relevant în acest moment, având în vedere starea în care se află lumea.

Una dintre cele mai mari preocupări ale oamenilor în acest moment este dezvoltarea inteligenței artificiale și modul în care aceasta ar putea ajunge să le fure locurile de muncă multor oameni.

Ei bine, în „Them, Robot”, al 17-lea episod din sezonul 23, exact asta se întâmplă.

The Simpsons prezice că AI-ul va prelua locurile de muncă

Nu vă va surprinde să aflați că domnul Burns a luat această decizie și nu ar fi o surpriză să vedeți că alți proprietari de companii bogate vor continua în același spirit în 2026, mai ales că AI devine din ce în ce mai puternică.

Avem deja Jocurile Olimpice ale roboților care se desfășoară în China și oameni care folosesc AI în munca lor de zi cu zi, așa că o forță de muncă robotizată nu pare deloc imposibilă, așa cum ar fi putut părea în 2012, când episodul a fost difuzat pentru prima dată.

Punctul de vedere al familiei Simpson asupra turismului spațial

Turismul spațial devine deja viabil pentru cei extrem de bogați, așa cum am văzut în primele luni ale anului 2025, când Katy Perry s-a îndreptat spre atmosfera Pământului într-un zbor Blue Origin, iar având în vedere că Jeff Bezos are, de asemenea, planuri de a transforma Stația Spațială Internațională într-un hotel, poate că 2026 este anul în care vom vedea acest lucru realizându-se.

Încă din 1994, The Simpsons sugera că călătoriile spațiale pentru publicul larg sunt o posibilitate.

În „Deep Space Homer” (sezonul 5, episodul 15), tatăl a trei copii este trimis în spațiu ca parte a eforturilor de relații publice ale NASA de a face călătoriile spațiale mai accesibile publicului.

Alți clarvăzători păreau cu toții încrezători că extratereștrii se vor face cunoscuți în 2025, dar acest lucru pare să nu se fi întâmplat, cu excepția cazului în care guvernul păstrează unele lucruri secrete.

Contactul cu extratereștrii

Poate că toți speram ca 3I/ATLAS să se dovedească a fi extratereștri, dar serialul The Simpsons sugerează în episodul 10 din sezonul opt, intitulat „The Springfield Files”, că este mai probabil să dăm peste extratereștri din întâmplare, Homer apelând la ajutorul unui fanatic al OZN-urilor înainte ca ceilalți să conștientizeze în cele din urmă prezența acestora.

Așadar, poate că ar trebui să luăm mai în serios observațiile OZN-urilor.

În alte episoade din viitorul serialului, tinerii sunt conectați la lumi digitale, așa cum am văzut cu introducerea căștilor META, sau oamenii folosesc servicii medicale sau aparate electrocasnice bazate pe inteligență artificială, ceea ce pare să se întâmple deja.

Referințe la Al Treilea Război Mondial

Nu ar fi o listă de predicții fără referiri la Al Treilea Război Mondial, care continuă să planeze asupra întregii lumi, cu tensiuni geopolitice la un nivel probabil fără precedent.

De la difuzarea serialului The Simpsons, au existat câteva referiri la un potențial Al Treilea Război Mondial.

Într-un scurtmetraj din 1987, Homer este convins că al treilea război mondial a început și insistă ca familia să se refugieze într-un adăpost improvizat în grădină.

Între timp, într-o scenă separată din „Nunta Lisei”, logodnicul britanic al Lisei, Hugh Parkfield, vizitează taverna lui Moe împreună cu Homer și Bart în viitor.

Moe recunoaște că Hugh este britanic și îi spune că „le-au salvat fundul în al Doilea Război Mondial”, la care Hugh răspunde: „Ei bine, noi v-am salvat fundul în al Treilea Război Mondial”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

predictii
the simpsons
previziuni
Comentarii

