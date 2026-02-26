Alertă la graniță cu Ucraina! Tulcea primește din nou mesaj Ro-Alert în mai puțin de 24 de ore

Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit, joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, acesta fiind al doilea din ultimele 24 de ore.

Avertisment privind obiecte căzute din spațiul aerian

În mesaj, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

90 de minute de alertă și recomandări clare

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul Ro-Alert.

Miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un alt mesaj Ro-Alert de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.