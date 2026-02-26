€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Bolojan discută cu Ursula von der Leyen despre PNRR și SAFE
Data publicării: 16:56 26 Feb 2026

Bolojan discută cu Ursula von der Leyen despre PNRR și SAFE
Autor: Dana Mihai

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul vizitei la Bruxelles.

Prim-ministrul a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare.

Decizia privind cererile de plată 3 și 4, așteptată în martie

Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.

Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar.

Citește și: Da/Nu pentru Bolojan și USR la guvernare - PNL, reacție la referendumul lui Grindeanu. B. Chirieac: Bolojan va veni cu miliarde de la Bruxelles, aureolat

În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe flancul estic.

Ursula von der Leyen laudă implicarea României în SAFE și EastInvest

La rândul său, președinta Ursula von der Leyen a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. Totodată, președinta Comisiei Europene a apreciat eforturile României în promovarea proiectelor EastInvest, o inițiativă menită să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
ursula von der leyen
comisia europeana
pnrr
SAFE
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video
Publicat acum 21 minute
Ce este oboseala cronică și ce putem face să ieșim din această stare
Publicat acum 33 minute
Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
Publicat acum 38 minute
Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, care a anunțat referendum în PSD / video
Publicat acum 49 minute
Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 42 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 4 ore si 44 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Fostul șef al Vămilor, demis ca incompetent, repus șef. Vasile Marica, semnal de alarmă. ”O sfidare!”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close