Judecătorii îi cer lui Nicușor Dan să retrimită spre reexaminare legea pensiilor magistraților

Judecătorii susțin că reexaminarea legii este esențială pentru garantarea dreptului cetățenilor la o justiție independentă și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. UNJR acuză că legea a fost adoptată într-un climat de presiune publică intensă asupra sistemului judiciar, însoțit de campanii de denigrare, fake news și dezinformare la adresa magistraților.

În cererea adresată președintelui, UNJR mai susține că actul normativ nu reprezintă o reformă autentică a sistemului de pensii, ci o măsură cu caracter punitiv, menită să exercite presiuni asupra judecătorilor și să influențeze soluțiile pronunțate în cauzele în care cetățenii se judecă cu statul.

Judecătorii spun că Ilie Bolojan dă dovadă de „mentalitate stalinistă”

„Din declarațiile publice ale mai multor reprezentanți ai partidelor aflate în prezent la guvernare, adoptarea acestei legi nu reprezintă, în realitate, o corecţie adusă sistemului pensiilor de serviciu, ci este o pedeapsă aplicată judecătorilor de către puterea executivă în vederea subordonării acestora şi obţinerii unor soluţii judecătorești agreate de guvern în cauzele în care cetățenii se judecă cu statul.

De exemplu, prim-ministrul României Ilie Bolojan a arătat într-un interviu că: '[…] cei care au în responsabilitate din interiorul sistemului de justiţie, căruia lumea politică i-a delegat, practic, competenţele de a interveni, de a corecta, trebuie să-şi facă datoria […].' Convingerea Premierului Ilie Bolojan că puterea judecătorilor de a decide în cauzele cu care sunt sesizaţi este delegată acestora de către 'lumea politică' reflectă mentalitatea stalinistă a acestuia în raporturile dintre puterea executivă și puterea judecătorească, în care Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate de către judecători, care sunt corecte și care nu.

Dacă, în urmă nu cu mult timp, serviciile secrete considerau justiţia un 'câmp tactic', în care judecătorii trebuiau urmăriţi 'pentru a nu uita că servesc statul român', acum însuși Premierul României Ilie Bolojan consideră că puterea judecătorească este delegată de către politicieni, care sunt, aşadar, îndreptăţiţi să le aplice 'corecţii' judecătorilor ori de câte ori hotărârile pronunţate nu convin unor partide politice aflate la putere”, se arată în comunicatul UNJR.

UNJR: „Tăierea pensiilor judecătorilor este în realitate o pedeapsă aplicată acestora de către Guvern”

Judecătorii au adăugat și alte exemple prin care își justifică solicitarea. Atât senatorul USR, Cristian Ghinea, și ministrul Apărării, Radu Miruță, sunt dați drept exemplu ca politicieni care susțin „o pedeapsă aplicată judecătorilor”.

„În acelaşi spirit sovietico-stalinist, senatorul USR Cristian Ghinea afirma, tot în contextul pensiilor de serviciu, într-o postare pe Facebook, că 'CSM trebuie scos de sub controlul magistraţilor' şi că 'justiţia este a poporului'.

Devine tot mai evident că 'justiţia populară' de inspirație sovietico-stalinistă, în care sentinţele nu se pronunţau de judecători în numele legii, ci al poporului, la dictarea Partidului Comunist, a Securității și a Procuraturii comuniste, este tipul de justiție dorit de actualii guvernanți. Genul acesta de justiție a fost folosit de Stalin pentru a-și epura toți opozanții reali sau închipuiți. Implementată și în România după ocupația sovietică, acest timp de justiție stalinistă a trimis în închisorile comuniste toată elita Românei interbelice şi făuritorii României Mari.

Un alt membru al Guvernului, Ministrul Apărării Radu Miruță (USR), a întărit această concluzie, arătând, într-un clip postat pe Facebook, că decizia Curții Constituționale nu va afecta condițiile de pensionare ale militarilor, deoarece 'militarii nu sunt în situația cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-a prescris pedepsele'.

Rezultă aşadar că tăierea pensiilor judecătorilor este în realitate o pedeapsă aplicată acestora de către Guvern pentru că au îndrăznit, printre altele, să aplice normele Codului penal sau de procedură penală ce reglementau prescripţia în judecarea unor persoane acuzate de fapte de natură penală, persoane ce, iată, au fost judecate în tribunale publice de către politicienii de la putere, ce au decis indubitabil că sunt 'infractori', fără a avea nevoie de o decizie definitivă de condamnare a acestora de către o instanţă de judecată”, au mai susținut judecătorii în comunicatul de presă.

Judecătorii solicită intervenția lui Nicușor Dan

În încheiere, aceștia îi solicită președintelui Nicușor Dan să retrimită proiectul de lege spre reexaminare, spunând că acesta are „obligaţia de a asigura cetăţenilor României dreptul de acces la o justiţie puternică și independentă, ce nu poate fi pedepsită de Guvern pentru soluţii ce nu îi sunt convenabile, inclusiv prin modalităţi rudimentare, precum tăieri de venituri sau campanii de dezinformare, fake news și denigrare la adresa judecătorilor”.

Totodată, UNJR solicită președintelui „intervenția în baza rolului constituţional” pe care îl are pentru „a restabili, înainte de toate, echilibrul constituţional între puterile statului, grav afectat de acţiunea extrem de agresivă a Guvernului la adresa justiţiei, care a culminat cu adoptarea acestei legi, ce nu a fost dezbătută în Parlament şi nu a respectat cerinţele Comisiei de la Veneţia de a consulta sistemul de justiţie, atunci când se adoptă legi ce afectează statutul judecătorilor sau organizarea judiciară”.

Amintim că proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților este constituțional, potrivit deciziei CCR din 18 februrie. Judecătorii Curții au luat hotărârea după cinci amânări.