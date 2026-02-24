Iei suplimente alimentare? S-ar putea să le administrezi greșit. Explicația Mihaelei Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat când este momentul potrivit pentru administrarea suplimentelor alimentare. Potrivit acesteia, cele mai multe se iau după masă pentru o absorbție mai bună și o toleranță digestivă crescută.

„Înainte sau după masă?

Cu toții folosim suplimente alimentare atunci când vrem să ajutăm organismul să fie în formă maximă- vitamina C și probiotice pentru imunitate, omega 3 împotriva inflamației, magneziu antistres și enzime pentru digestie. Întrebarea este: când luăm aceste suplimente- înainte sau după masă, care e momentul ideal ca să avem beneficii maxime?

Nu există o regulă unică, haideți să le trecem în revistă!

Multivitaminele pot completa o alimentație monotonă sau dezechilibrată, conțin micronutrienți esențiali pentru persoanele active sau pentru cei surmenați, obosiți, stresați. Este bine să le luați la masă, prezența mâncării crește absorția și toleranța digestivă. Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, deci prezența grăsimii din alimente favorizează metabolizarea lor. Vitamina C crește aciditatea gastrică, prin urmare se ia tot la masă, când stomacul este plin.

Acizii grași omega 3 sunt esențiali pentru sănătatea cardiovasculară, funcțiile cerebrale, echilibrul nervos și sensibilitatea la insulină. De reținut că organismul nu poate produce omega 3 și nici rezerve nu are, deci aportul alimentar de pește gras și folosirea de suplimente trebuie să fie constantă, ca să ne bucurăm de beneficiile lor. Dacă sunt luate pe stomacul gol pilulele de omega 3 pot cauza reflux, cel mai bine e să le luați la începutul sau în timpul mesei”, a scris Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Ce sunt alimentele funcționale și cum ajută la prevenirea bolilor. Mihaela Bilic: Conceptul a apărut în Japonia în anii '80

Magneziu, vitamina C și fier

Mihaela Bilic a explicat că unele suplimente se iau pe stomacul gol, iar altele la masă sau seara, în funcție de absorbție și efecte. Aceasta a vorbit despre cât de important este momentul în care sunt administrate probioticele, magneziul, fierul, vitaminele și plantele cu efect benefic.

„Anumite ingrediente active pot interacționa cu alimentele și le scade absorția sau anumite componente pot fi distruse de aciditatea gastrică dacă petrec prea mult timp în stomac. Ce suplimente trebuie să luăm pe burta goală ca să evităm aceste neajunsuri? Probioticele se iau dimineața la trezire, când tubul digestiv este în repaus. O altă variantă corectă ar fi cu o oră înainte de masă sau cu două ore după masă, când stomacul este gol.

La capitolul plante cu efecte benefice avem ginsengul care este mai bine absorbit dacă e luat în timpul mesei. La fel pentru curcuma, efectul antiinflamator și antioxidant este potențat de o masă bogată în grăsimi. În schimb Rhodiola, ashwagandha și alte plante adaptogene se iau dimineața târziu, între micul dejun și masa de prânz, ca să nu intre în competiție cu mâncarea.

Magneziu este un mineral cu rol major în contracția musculară și reglarea sistemului nervos. Suplimentele cu magneziu se iau seara, ca să neutralizăm stresul de peste zi, de preferat în timpul mesei ca să evităm riscul de iritație gastrică. Tot seara se iau și suplimentele cu Melatonină pentru un somn odihnitor, de preferat cu un pahar de lapte care potențează absorția. Și dacă tot vorbim de somn, evitați vitamina C în timpul serii, are efect de trezire.

Fierul este un element esențial pentru cei care suferă de anemie, iar eficiența lui este direct influențată de asocierile alimentare: cafeaua și ceaiul împiedică absorbția, în schimb vitamina C din fructe și legume triplează absorția fierului și ajută la fixarea lui. Gătitul în mediu acid pe bază de sos de roșii și folosirea de oțet sau lămâie în salate cresc utilizarea fierului din alimente și suplimente”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Ce sunt prebioticele și de ce avem nevoie de ele. Explicația Mihaelei Bilic