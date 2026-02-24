€ 5.0954
Data actualizării: 22:22 24 Feb 2026 | Data publicării: 22:15 24 Feb 2026

Îl vor face franjuri #Reziștii pe Bolojan sau funcționează dubla măsură? Dogioiu, de la critic la purtător de cuvânt: Cum sună azi „altă întrebare”
Autor: Anca Murgoci

Ilie Bolojan și Dogioiu / Inquam Photos / George Călin Ilie Bolojan și Dogioiu / Inquam Photos / George Călin

Un moment interesant a avut loc la briefingul susținut de Ilie Bolojan.

La cel puțin o întrebare, una legată de Constituție, premierul a răspuns, marți seară, cerând: „altă întrebare”.

Replica are istorie. Știm deja. Când Florin Iordache, pe vremuri de la PSD, rostea obsesiv „Altă întrebare!”, reacția #Rezist era explozivă. S-au scris editoriale, s-au făcut glume, s-a râs, iar formula a devenit aproape o poreclă politică.

Printre vocile critice de atunci se număra și actuala purtătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene-Dogioiu, care ironiza constant celebra replică. Atunci când scria despre Florin Iordache, uneori făcea referire și la porecla „Altă întrebare”.

Astăzi, contextul e diferit, actorii sunt alții, dar expresia e aceeași. Rămâne de văzut dacă standardul de reacție va fi identic sau dacă vom asista, din nou, la aplicarea acelei bine-cunoscute duble măsuri... de regulă în favoarea „celor ai noștri”.

În 2017, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 13/2017, care modifica Codurile penale și a declanșat proteste masive în toată țara.

În conferințele de presă din acea perioadă, întrebat insistent despre efectele ordonanței, Florin Iordache a răspuns de mai multe ori sec: „Altă întrebare.” Formula a fost repetată în aceeași conferință, ceea ce a amplificat percepția de evitare a răspunsurilor.

Astăzi se întâmplă și la Palatul Victoria, azi, cu Ilie Bolojan. 

ilie bolojan
amenda
florin iordache
alta intrebare
