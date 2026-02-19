€ 5.0974
Data actualizării: 14:13 20 Feb 2026 | Data publicării: 20:13 19 Feb 2026

Zi intensă la Universitatea „Titu Maiorescu” cu Adi Ioniță și Val Vâlcu

compas compas

Studenții au participat astăzi la cursuri interactive susținute de Adrian Ioniță, producător general și expert în stagii de practică, și Val Vîlcu, jurnalist și expert stagii de practică.

Alături de Val Vîlcu, studenții au discutat despre:


-Managementul crizei de imagine


-Comunicarea ca proces în patru etape


-Evaluarea publicurilor


-Managementul crizei


-Întrebări pentru evaluarea riscurilor


-Planul de comunicare de criză


* Momentul-cheie al cursului a fost jocul de rol:


Studenții s-au împărțit în două echipe Jurnaliști și Relaționiști și au simulat o conferință de presă într-o situație de criză.


„Relaționiștii” au reprezentat celula de criză, iar „Jurnaliștii” au adresat întrebări incomode, exact ca într-un scenariu real.


Cu Adrian Ioniță, studenții au lucrat pe un exercițiu practic cu tema „Capitala înzăpezită”, unde au realizat:


- Variante de titlu de știre


- Stabilirea locațiilor de filmare


- Întrebări pentru vox-uri


- Identificarea celor mai bune cadre


Un curs aplicat, dinamic și ancorat în realitatea redacțională, care i-a provocat pe studenți să gândească rapid, strategic și profesionist.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

