Zi intensă la Universitatea „Titu Maiorescu” cu Adi Ioniță și Val Vâlcu

Alături de Val Vîlcu, studenții au discutat despre:



-Managementul crizei de imagine



-Comunicarea ca proces în patru etape



-Evaluarea publicurilor



-Managementul crizei



-Întrebări pentru evaluarea riscurilor



-Planul de comunicare de criză



* Momentul-cheie al cursului a fost jocul de rol:



Studenții s-au împărțit în două echipe Jurnaliști și Relaționiști și au simulat o conferință de presă într-o situație de criză.



„Relaționiștii” au reprezentat celula de criză, iar „Jurnaliștii” au adresat întrebări incomode, exact ca într-un scenariu real.



Cu Adrian Ioniță, studenții au lucrat pe un exercițiu practic cu tema „Capitala înzăpezită”, unde au realizat:



- Variante de titlu de știre



- Stabilirea locațiilor de filmare



- Întrebări pentru vox-uri



- Identificarea celor mai bune cadre



Un curs aplicat, dinamic și ancorat în realitatea redacțională, care i-a provocat pe studenți să gândească rapid, strategic și profesionist.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



