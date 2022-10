De ce nu suntem la inima Olandei? Bulai: Şansa să intrăm în Shenghen este foarte mică. Olanda n-are nicio treabă cu România / Vâlcu: Se duce de râpă

În ediţia din acest weekend a emisiunii Nod în papură, sociologul Alfred Bulai a deschis discuţia tranşant, în stilu-i caracteristic: "Ăsta este un joc! Olanda nu are nicio treabă cu România. Atunci când s-a creat statul român după unire lşi aranjamentele de după, Olanda a fost cea care era responsabilă de supravegherea României. Există o istorie în această privinţă. Au făcut-o responsabilă statele care au acceptat unificarea. Noi am făcut o mică golăneală: ne-am ales acelaşi domnitor şi în Moldova şi în Ţara Românească. Noi am cerut la Marile Puteri unificarea şi nu ni s-a acceptat. Şi-atunci noi am făcut o golăneală şi am făcut, practic, o chestie cu două ţări cu acelaşi conducător şi, uşor, uşor - s-a impus până la urmă unirea şi a fost acceptată.

Şansa să intrăm în Shenghen este foarte mică atâta timp cât noi avem o graniţă uriaşă exact cu partea aia problematică. Aşa gândesc imperiile în general, ţările mari: o problemă la noi nu-i atât de gravă, o problema mai mică la voi e gravă. Asta-i istoria, că ne place sau nu. Bun, putem da vina şi pe ai noi."

Val Vâlcu: Mă gândesc aşa... Nu poţi să nu asociezi "vinderea" Petrom cu ridicarea veto-ului austriac pentru intrarea în UE. Preau au venit una după alta. Românii mâncau lebede, erau o nenorocire, austriecii nu mai puteau... Şi peste noapte, după ce s-a votat în Parlament să dăm Petrom-ul OMV-ului nu mai era nicio problemă, nu s-a mai vorbit pur şi simplu. S-a semnat acordul de asociere şi cu asta basta.

Alfred Bulai: Ţii minte că era o doamnă Dăncilă... era făcută praştie peste tot. Şi când s-a decis de către tovarăşii care trebuie că e ideală ca şi candidată la preşedinţie, au încetat toate criticile.

Val Vâlcu: Da, se fac aceste asocieri. Acum, în cazul Olandei, clar este un interes cu portul Constanţa. Cei care au pornit mai devreme, care au un avantaj tehnologic, politic, economic-financiar... ăia vor câştiga întotdeauna. Ideea de Uniunea Europeană se duce de râpă.

Alfred Bulai: Dar ţi se pare că Uniunea Europeană se simte bine azi?

Val Vâlcu: UE a fost "inventată" pentru a reduce decalajele! Păi dacă ăla vine şi zice - Nu-mi dai portul, nu-mi dai terminalul petrolier, nu-mi dai rezervele de gaz... nu intri, nu faci, nu dregi - în momentul ăsta proştii vor rămâne desculţi permanent iar decalajele vor creşte!

Alfred Bulai: Trebuie să înţelegem că astea sunt regulile jocului şi ele depind de capacitatea de negociere care e destul de penibilă astăzi în politica românească. Ne-a costat foarte mult intrarea în Uniunea Europeană, dar calculezi costuri vis-a-vis de câştiguri. Sunt multe interese. ne-am depărtat mult de principiul Uniunii Europene. Eu cred că e şi vina noastră aici. Nu numai că există probleme cât casa pe la vamă, ci politicienii români nu ştiu să joace tare. La o adică, România ar putea să şi joace tare şi să zică - Băi, copii, înţelegem că nu ne vreţi, noi plecăm.

