Ciucă, în discuţii la Bruxelles: Rămâne să clarificăm în bilateral cu Olanda aspectele necesare pentru aderarea României la Schengen

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, vineri, că a discutat la întâlnirile cu oficialii europeni, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Bruxelles, despre aderarea României la Schengen şi a subliniat că mai rămân de clarificat în plan bilateral aspectele necesare pentru ca autorităţile olandeze să fie convinse că ţara noastră îndeplineşte condiţiile pentru a fi primită în spaţiul de liberă circulaţie, transmite Agerpres.



"Am abordat subiectul Schengen, subiect care în acest moment este în analiză la nivelul comisiilor de specialitate. Am beneficiat de rezultatele comisiei de verificare care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 10-12 octombrie, rezultate care au fost pozitive şi care au permis continuarea procedurilor, astfel încât să putem să avem întrunirea Consiliului JAI şi să avem o analiză cât se poate de pertinentă, bazată pe merit, pentru că România a făcut tot ceea ce a fost necesar să îndeplinească cerinţele aquis-ului spaţiului Schengen, rămânând să rezolvăm şi să clarificăm în bilateral cu Olanda aspectele care sunt necesare astfel încât să putem să convingem că într-adevăr avem îndeplinite condiţiile pentru a fi primiţi în spaţiul Schengen. Doresc să subliniez că vom continua să manifestăm aceeaşi deschidere şi să păstrăm dialogul deschis la nivel de specialişti, la nivelul conducerii ministerelor de linie, astfel încât să punem transparent pe masă toate datele de care este nevoie astfel încât să îndepărtăm orice dubiu legat de ceea de a făcut ţara noastră astfel încât să îndeplinească toate aceste cerinţe", a afirmat Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de Guvern.



El a arătat că în cadrul vizitei la Bruxelles s-a discutat şi despre Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV).

"În ceea ce priveşte MCV, am avut o discuţie, discuţie care a fost foarte bine argumentată de către domnul ministru Predoiu, prezent în delegaţie, şi de asemenea, am prezentat care au fost demersurile întreprinse la nivel guvernamental, la nivel parlamentar, astfel încât legile să parcurgă întreg procesul de dezbatere publică şi parlamentară, să fie aprobate şi să respecte toate cerinţele formulate de către Comisie şi să fie în concordanţă cu solicitările care, în urma analizei, să ducă la ridicarea MCV", a mai spus premierul.

Chirieac: Decizia este, de fapt, luată

"Au refuzat fiindcă decizia Olandei este, de fapt, luată. Soluţia nu este alta decât negocierea. Există, într-adevăr, şi alte chestiuni în care decizia se ia în unanimitate în UE, dacă România este un stat - şi cred că la asta s-a referit şi Rareş Bogdan -, dacă nu, stai cu capul plecat şi doar execuţi, uitând foarte mulți că se află în poziţii de demnitate ale României datorită poporului român care i-a trimis acolo şi pot negocia la sânge cu un singur stat votul pentru Schengen. Este foarte simplu. Inclusiv domnul preşedinte Iohannis poate mai iese din muţenie, pe la Bruxelles pe acolo, şi mai spune două vorbe domnului Rutte sau mai discută cu Macron, sau cu Olaf Scholz, sau cu cine trebuie să discute. Asta este negocierea.

Iar aici noi ne ducem după fentă. Ba Parlamentul European care a votat a douăzecea oară că suntem gata pentru Schengen. Ba Comisia care trebuie să arate că de fapt sunt îndeplinite... Nu asta este problema. Olanda a spus: "Nu, domnule! Criteriul politic”. Păi, criteriul politic nu este în tratatul de aderare. Atunci negociază. Să ştiţi că aşa a fost şi cu vizele pentru români, la 1 ianuarie 2002. Aşa a fost şi cu admiterea în UE, în decembrie 2004, încheierea negocierilor. Olanda s-a opus. Apoi Olanda şi Finlanda. Asta se întâmplă şi cu Schengen", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

