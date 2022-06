Gazda emisiunii, Răzvan Dumitrescu, a avut un reproş la adresa europarlamentarului Dacian Cioloş că nu e foarte vizibil la masa de discuţii de la Bruxelles.: "Cioloş putea să vorbească mai apăsat despre criză, să ia cuvântul... nu l-a împiedicat nimeni! Eu nu l-am văzut."

"Eu cred că ar trebui să ne croim şi drumul nostru, dar sunt un pic frustrat. Nu vreau să fiu ruda mai de la ţară când stau la o masă europeană. România chiar are potenţial să fie respectată. Doar că se întâmplă două lucruri. În primul rând, suntem reprezentaţi de politicieni la mâna a doua care nu sunt clari şi nu inspiră respect şi mai avem şi-această instabilitate. De exemplu, noi nu contam în Comitetul ministerial pe transporturi! Dacă schimbăm ministrul Transporturilor odată la opt luni? Nici nu apucă să-i cunoască în şedinţă. În plus, România are tendinţa de a se alia altora, suntem mai degrabă "followeri" (cum e acum termenul în vogă), adică cei cei care urmează pe alţii, nu cei care conduc. Până şi în cazul cu Ucraina, ne-am comportat aşa: întâi am văzut ce fac ceilalţi, apoi am făcut şi noi. Avem atitudine de follower.", a explicat preşedintele USR, Cătălin Drulă.

Reamintim că europarlamentarii Dacian Cioloş, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa şi Dragoş Tudorache au renunţat marţi la calitatea de membri ai USR şi declanşează înfiinţarea unei noi formaţiuni politice Reînnoim Proiectul European al României (REPER). Cei cinci rămân afiliaţi grupului Renew Europe din Parlamentul European.

"Din păcate, conducerea actuală a USR a îndepărtat partidul treptat, dar sigur de valorile şi promisiunile cu care noi, eurodeputaţii aleşi pe lista Alianţei 2020 USR PLUS, am cerut şi obţinut votul a 2 milioane de cetăţeni români în campania electorală din 2019. Nu vedem la conducerea USR nici dorinţa, nici maturitatea de a accepta greşelile trecutului şi de a schimba o direcţie care duce partidul spre irelevanţă politică. Nu mai girăm refuzul de a atrage şi promova competenţe (oameni şi idei) şi de a dezvolta organizaţia. Vedem un cerc restrâns de membri care îşi consolidează puterea internă prin mijloace politice neconforme cu valorile noastre şi ale electoratului reformist din România. Acest electorat aşteaptă răspunsuri”, susţin cei cinci europarlamentari într-o declaraţie comună, conform unui comunicat de presă.

Interviul complet aici:

