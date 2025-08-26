Se fac jocurile pentru Capitală. Candidații cu mari șanse pentru București (SONDAJ) și neînțelegerile de culise din coaliție

Se fac calculele pentru București. Deocamdată, coaliția de guvernare nu se înțelege nici pe formule, nici pe oameni, nici pe date.

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar urma să fie organizate în luna noiembrie a acestui an, ”în principiu”. Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, zilele acestea, că au fost două discuții în coaliția de guvernare în acest sens și s-a conturat luna noiembrie, de ”principiu”, fără a fi nimic bătut în cuie. Mai mult, liberalul afirmă că PNL a făcut un sondaj intern, în urma căruia s-a conturat un candidat cu mari șanse. Ilie Bolojan susține ca partidele ce formează coaliția de guvernare să aibă un singur candidat în cursa pentru Primăria Municipiului București. Înaintează și nume, respectiv primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu: ”Are o cotă de încredere bună în București, este într-un top al încrederii între cei care au fost testați” a spus premierul.

Pe de altă parte, dată fiind adversitatea USR - PSD, este greu de crezut că aceste două partide ar susține un candidat comun sau ar ajunge la un nume comun pentru București.

Mai mult, nici nu se poate contura un candidat PNL - USR. În acest scenariu, PSD amenință că rupe coaliția de guvernare: "Ar însemna ca PSD e într-o formă de izolare în această Coaliţie. Măcar să ştim cum stăm. Sunt şanse foarte mari. Există o posibilitate să se ridice foarte mult tenisunea" a afirmat Sorin Grindeanu. Pe lângă acest aspect, nici nu au un acord pe nume. Așa cum am precizat anterior, PNL l-ar vrea pe Ciprian Ciucu, în timp ce USR îl vrea pe Cătălin Drulă, creditat și de la Cotroceni.

Ce arată sondajele

Două sondaje recente, citate de Observator, inclusiv cel intern PNL, arată că Daniel Băluță ar câștiga Capitala dacă partidele de dreapta ar avea candidați separați. Primarul social-democrat al Sectorului 4 nu se pronunță cu privire la candidatura sa pentru Primăria Generală, având proiect majore în lucru. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a afirmat, luni seară, la B1TV, că ”Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL, ar putea câştiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăşi ar câştiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluţă”.

Un sondaj INSCOP la comanda PNL, publicat de surse citată, îl dă pe Daniel Băluță la 26% intenție de vot. Ciprian Ciucu ar avea 23% intenție de vot. George Simion și Anca Alexandrescu se află la egalitate, cu 20%. Cătălin Drulă ar lua 17%. Un alt sondaj CURS îl pe Daniel Băluță la 24%.

PNL și USR ar vrea alegerile în noiembrie, după cum a specificat și premierul, dar PSD le-ar vrea amânate pentru primăvară. ”Dar cine a hotărât că sunt în noiembrie? Avem o lege care ar fi trebuit să fie în septembrie", a ridicat problema Sorin Grindeanu.

