Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”

USR se prezintă în fața populației prin miniștrii din coaliția de guvernare, dar fără a ști ce înseamnă parteneriatul în această alianță guvernamentală, fiind caracterizat mai ales printr-o atitudine conflictuală față de PSD. Nu o spunem noi, o spune chiar un lider PNL.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru confirmă, într-un interviu pentru RFI, situația tensionată din coaliție, fiind poate primul politician care pune punctul pe ”i” și spune, cu subiect și predicat, ceea ce se vedea cu ochiul liber despre coaliția de guvernare, dar era mereu ascuns sub preș.

Liberalul precizează că PSD, în anumite momente, ”a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”. Acesta are un mesaj neutru față de PSD, pe care-l acuză doar de această prudență, în fața electoratului sau poate de teama lui.

Pe de altă parte, liberalul atrage atenția asupra USR-ului. Dacă PNl are în comun viziunea politică, pe hârtie, cu USR-ul, el atrage atenția că ”stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”.

El dă exemplul ministrului Miruță, al Economiei, pe care-l acuză că ”se apucă să facă tot felul de comentarii, spre exemplu, pe acea măsură legată de capitalul social, fără să înțeleagă nimic din impactul real al acestei măsuri, faptul că această abordare privește doar sub 3% din firmele din România”. Alexandru Muraru avertizează că ”acest tip de a face acest joc de opoziție din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliției și pentru accelerarea reformelor”.

